Bou: «Marceli ha hecho un final de temporada espectacular»

Gabriel Marceli (Repsol Honda HRC) no ha podido apretar más a Jaime Busto (GasGas) en la pelea por el subtítulo del Mundial de trial al aire libre, que ya ha conquistado Toni Bou (Repsol Honda HRC). El catalán volvió a imponerse en la segunda jornada del Gran Premio de Gran Bretaña. Marceli, en cambio, intercambió posiciones con Busto con respecto al sábado. Quedó tercero y se aleja del vizcaíno en la clasificación general (459 puntos por 428). Bou, leyenda viva del trial, ha hablado muy bien de sus dos jóvenes colegas: «Tanto Jaime Busto como mi compañero de equipo, Gabriel Marcelli, han pilotado a un nivel increíble. Sobre todo, Jaime ha sido muy regular todo el campeonato. Gabri ha hecho un final de temporada espectacular, con la victoria de Estados Unidos. No me sorprenden, porque creo que tienen un nivelazo altísimo los dos y son el futuro de este deporte».