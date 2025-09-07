Juan Pablo Sossa (Lasal Cocinas Grupo ODL Craega) se impuso en la Nocturna de O Porriño, la clásica prueba disputada por sistema de eliminación al estilo americano, que organiza Master Louriña. Sossa doblegó a Héctor García (Maxge Ambilamp), que fue el mejor sub 23, y a su propio compañero de equipo Andrés Mancipe. En mujeres ganó Madina Khkhorova, del Kiwi Atlántico Craega, por delante de María Jesús Barros, del Supermercados Froiz.

Sossa y Khkhorova, los mejores en O Porriño

La ciudadanía de O Porriño volvió a disfrutar de una de las citas más emblemáticas, encuadrada en la programación de las Festas de O Cristo. Hoy, en el velódromo municipal, se celebrará la vigésima edición de la Dirt Track Xacob Agra (18:00), organizado por el Motoclub Papaya.