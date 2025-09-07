Ciclismo
Sossa y Khkhorova, los mejores en O Porriño
La Nocturna culminó una jornada festiva de la bicicleta | Hoy, la Dirt Track Xacob Agra
REDACCIÓN
Vigo
Juan Pablo Sossa (Lasal Cocinas Grupo ODL Craega) se impuso en la Nocturna de O Porriño, la clásica prueba disputada por sistema de eliminación al estilo americano, que organiza Master Louriña. Sossa doblegó a Héctor García (Maxge Ambilamp), que fue el mejor sub 23, y a su propio compañero de equipo Andrés Mancipe. En mujeres ganó Madina Khkhorova, del Kiwi Atlántico Craega, por delante de María Jesús Barros, del Supermercados Froiz.
La ciudadanía de O Porriño volvió a disfrutar de una de las citas más emblemáticas, encuadrada en la programación de las Festas de O Cristo. Hoy, en el velódromo municipal, se celebrará la vigésima edición de la Dirt Track Xacob Agra (18:00), organizado por el Motoclub Papaya.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El Bono Concilia Familia se podrá solicitar desde el lunes: esta es la documentación que debes aportar
- Un joven mata presuntamente a su madre en Vilagarcía y se arroja por la ventana de su vivienda
- El capitán y tres tripulantes más del «Karar» se dan a la fuga
- Propietarios ya exigen el abono de un año por adelantado para alquilar una vivienda en Vigo
- Una canaria tras los pasos de Iago Aspas y los «Mozos de Arousa»
- Sentencia pionera de un juzgado pontevedrés que ordena a la Xunta indemnizar a un docente interino cesado
- La peliaguda excarcelación del homicida de Lavadores
- Faurecia pagará más de 6 millones a la plantilla de Madera Fiber por el cierre