La Copa Vigo afronta sus semifinales femeninas

La Copa Vigo de fútbol aficionado ya está en semifinales. El campeonato, que patrocina el Concello y organiza la RFGF, disputó a lo largo de la semana sus cuartos de final de categoría masculina y el defensor del título, el Racing de Castrelos, sacó sufrido billete para las «semis» a costa del Matamá (1-1 y 7-6 en los penaltis). El 17 de septiembre es la fecha de las semifinales, a partido único, entre Colegio Hogar (2ª Autonómica) y Valladares (Preferente) por una parte del cuadro y Racing de Castrelos (1ª Autonómica) y Alertanavia (Preferente).

El cuadro femenino, con menos equipos en liza, entra hoy en las semifinales. En A Gándara (12:15, arbitraje de Jimena Arenas) y en A Guía (19:30, Diana Pérez), Valladares (2ª Futgal) y Sárdoma CF B (1ª Futgal) por un lado y CD Teis (3ª Futgal) y Lóstrego B (1ª Futgal) por el otro buscarán plaza en la final del próximo sábado en Coia. En la ronda previa, el Lóstrego B, dirigido por Gabi Couñago, se impuso 0-6 al Balaídos con hat-trick de Vanesa Estévez.