Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol

La Copa Vigo afronta sus semifinales femeninas

REDACCIÓN

Vigo

La Copa Vigo de fútbol aficionado ya está en semifinales. El campeonato, que patrocina el Concello y organiza la RFGF, disputó a lo largo de la semana sus cuartos de final de categoría masculina y el defensor del título, el Racing de Castrelos, sacó sufrido billete para las «semis» a costa del Matamá (1-1 y 7-6 en los penaltis). El 17 de septiembre es la fecha de las semifinales, a partido único, entre Colegio Hogar (2ª Autonómica) y Valladares (Preferente) por una parte del cuadro y Racing de Castrelos (1ª Autonómica) y Alertanavia (Preferente).

El cuadro femenino, con menos equipos en liza, entra hoy en las semifinales. En A Gándara (12:15, arbitraje de Jimena Arenas) y en A Guía (19:30, Diana Pérez), Valladares (2ª Futgal) y Sárdoma CF B (1ª Futgal) por un lado y CD Teis (3ª Futgal) y Lóstrego B (1ª Futgal) por el otro buscarán plaza en la final del próximo sábado en Coia. En la ronda previa, el Lóstrego B, dirigido por Gabi Couñago, se impuso 0-6 al Balaídos con hat-trick de Vanesa Estévez.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents