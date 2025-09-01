Con la miel en los labios

Lleno hasta la bandera en el partido de vuelta de la Supercopa de Galicia que se saldó de manera favorable al Negreira tras el empate sin goles en A Lomba. El equipo de Barcala entra así en el bombo de la fase previa de la Copa del Rey. El sueño del Areas se ha terminado tras tenerlo cerca.

El choque se inició con una ocasión del Areas en el primer minuto de juego. Tras una jugada de Fer Méndez por la banda, el balón le cayó en los pies a Javi Vila, que remató flojo. Fue un partido intenso y de muchos nervios. En el minuto 8, Vila generó otra ocasión clara, pero volvió a rematar sin veneno.

El Negreira optó por el contragolpe para apretar al equipo ponteareano, pero era el Areas el que más lo intentaba, en esta ocasión a través de Nico Cuevas. Pero como había sucedido hace una semana, a los de Yago Yago les falló la puntería. En el 22 Fer Méndez volvió a centrar desde la banda y Javi Vila no llegó el remate.

Ya en los últimos minutos de la primera parte el Negreira dispuso de su mejor oportunidad con un lanzamiento a bocajarro de Gonzalo que sacó bajo palos Tielas, despejó Diego Diz y Freire volvió a rematar, sacándola Adrián Tielas bajo palos.

La sensación había sido de un Areas superior pero sin eficacia. En el segundo tiempo cambiaron las cosas y el Areas salió más mermado ante un Negreira que se impuso con fuerza. En el 62 llegaría el gol tras varios rechaces hasta que Gonzalo remachó.

Un jarro de agua fría para el Areas, que obligó al entrenador a buscar un revulsivo. Lo intentó Antón, que envió un pepinazo al larguero. Y en tiempo de descuento pudo empatar Fer Méndez, que obligó al meta local a realizar una gran intervención.