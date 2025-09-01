Natación adaptada
Juan Ferrón, listo para el Mundial de Singapur
El mosense debuta en S-12 (discapacidad visual muy grave): «Era de justicia»
REDACCIÓN
Juan Ferrón Gutiérrez, perteneciente a las filas del Club Natación Mos, última su preparación para el Campeonato Mundial de Natación que tendrá lugar entre los días 21 y 27 de septiembre en Singapur. A la cita singapuriense Ferrón llega clasificado en un total de cinco pruebas individuales: 50 m libres, 100 m libres, 400 m libres, 100 m braza y los 100 m mariposa, su prueba estrella y en la que logró un diploma olímpico en París 2024. Entra con el quinto mejor tiempo de inscripción, anticipando que volverá a estar consagrado como uno de los mejores nadadores con discapacidad visual del mundo.
Será el de Singapur un campeonato muy especial para Ferrón. No solo será su tercer Mundial, sino también su debut internacional en categoría S-12 (discapacidad visual muy grave) tras llevar más de 5 años encuadrado en la S-13 (discapacidad visual grave) a pesar de que, por su nivel de visión, competía contra sus rivales en clara desventaja.
A principios de este año, en la revisión de encuadre pertinente, las autoridades internacionales decidieron asignarle una categoría superior. El mismo nadador lo calificó en su momento como de «justicia» tras años compitiendo con ese hándicap. Tras haber obtenido grandes resultados estos años en S-13 llega a la categoría S-12 con proyección de ser uno de los referentes internacionales dentro de la modalidad en el vigente ciclo olímpico.
- La Guardia Civil atribuye un posible delito de daños al patrimonio al autor de los desperfectos en el cruceiro de Hío
- El Álvaro Cunqueiro moviliza a los Bomberos de Vigo para sacarle el anillo a un paciente de 30 años
- El nuevo radar de la AP-9 ya avisa de infracciones sin multar
- Colas eternas para comer en Pontevedra
- Hallan enterrada en una playa de Lombok a Mati Muñoz, la gallega desaparecida en Indonesia
- La tienda de los 'chollos' aterriza en Vigo: paquetes perdidos de Amazon por menos de 10 euros
- Arranca la fiesta medieval más importante de Galicia: se celebra este fin de semana y está a menos de una hora de Vigo
- El principal condenado por la violación grupal de Travesía se fuga de España