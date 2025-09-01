Juan Ferrón, listo para el Mundial de Singapur

Juan Ferrón Gutiérrez, perteneciente a las filas del Club Natación Mos, última su preparación para el Campeonato Mundial de Natación que tendrá lugar entre los días 21 y 27 de septiembre en Singapur. A la cita singapuriense Ferrón llega clasificado en un total de cinco pruebas individuales: 50 m libres, 100 m libres, 400 m libres, 100 m braza y los 100 m mariposa, su prueba estrella y en la que logró un diploma olímpico en París 2024. Entra con el quinto mejor tiempo de inscripción, anticipando que volverá a estar consagrado como uno de los mejores nadadores con discapacidad visual del mundo.

Será el de Singapur un campeonato muy especial para Ferrón. No solo será su tercer Mundial, sino también su debut internacional en categoría S-12 (discapacidad visual muy grave) tras llevar más de 5 años encuadrado en la S-13 (discapacidad visual grave) a pesar de que, por su nivel de visión, competía contra sus rivales en clara desventaja.

A principios de este año, en la revisión de encuadre pertinente, las autoridades internacionales decidieron asignarle una categoría superior. El mismo nadador lo calificó en su momento como de «justicia» tras años compitiendo con ese hándicap. Tras haber obtenido grandes resultados estos años en S-13 llega a la categoría S-12 con proyección de ser uno de los referentes internacionales dentro de la modalidad en el vigente ciclo olímpico.