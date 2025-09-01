El Alertanavia gestiona bien su sufrimiento

El Alertanavia de Adrián Fernández volvió a derrotar al Celta Academy, esta vez en Navia. Si una semana atrás el conjunto de Preferente se impuso en A Madroa (0-1) al de 2ª Galicia, en esta oportunidad lo hizo de nuevo, pero para levantar el trofeo dedicado a quien fue su querido vicepresidente Manolo Gómez. «Era un partido muy especial para quienes llevamos años en el Alerta», subrayó el técnico vigués, más allá de la cercanía del campeonato oficial.

El equipo vigués, que el fin de semana iniciará el campeonato en Preferente, se entrenó en la gestión del sufrimiento. Los célticos, dirigidos por Diego Giménez, salieron dispuestos a devolver la derrota de la Copa Vigo y tomaron ventaja en dos oportunidades.

Pero tras el descanso todo cambió. El Alertanavia volvió a empatar, de nuevo con penalti marcado por Alberto Pérez, Berto. Joel, el carrilero derecho, se había cobrado la pena máxima y Berto calcó el lanzamiento que supuso el 1-1.

Ya en el descuento, el central Mario mandaba a Joel un balón de oro, a la espalda de la zaga visitante, para que éste encarase portería y anotas el tanto del triunfo al palo largo.

Arbitró el partido Daniel Millán (Delegación de Vigo), que amonestó al local Nogueira y a los visitantes Jorge Rodríguez, Álvarez y López. El saque de honor corrió a cargo de Gelu García, la viuda de quien fue vicepresidente del Alertanavia, Manolo Gómez.