El pasado es otro planeta

Dos veces le ganó el Orbe Zendal al Bera Bera en la pasada temporada; 28-24 en el CPM e incluso 21-22 en el Gasca. Era otro Bera Bera, tan volcado en la European League que sesteaba en la liga regular. Era otro Orbe Zendal, con un proyecto madurado durante años, en su floración justo antes de marchitarse. El pasado es siempre otro planeta. Este Bera Bera no tiene de momento tareas que lo despisten. Este Orbe Zendal ha remodelado su plantilla de manera profunda, rejuveneciéndola.

Falta mucho para que las porriñesas afilen el colmillo. Había que pasar el mal trago. Intentó endulzarlo el Orbe. Masticó las primeras combinaciones ante el 6.0 profundo de las locales. Isma ordenó puntuales defensas de 5.1 y ocasionales ataques con siete (5-7).

El Bera Bera no se puso nervioso. Se alimentó de la conexión con su pivote y confió en el peso de la lógica. Al cuarto de hora ya había sustituido Imanol Álvarez a todas sus jugadoras de campo sin que la calidad se resintiese. Isma, en cambio, necesitaba a sus veteranas en cancha. Bastó que se redujese la eficacia en el lanzamiento. Bono se desafinó. Buforn estuvo timoraba. Las extremos se ofuscaron. Un parcial de 4-0 sentenció el partido, aunque aún no lo pareciese.

La irrupción de Aitana, siempre enérgica, mantuvo la ilusión de vida hasta el descanso (16-12). Pero las porriñesas ya se habían desenganchado de cualquier atisbo de esperanza e Isma no encontró rescoldos que avivar. El Bera Bera incrementó su velocidad para sentenciar y el Orbe Zendal, en cierto modo, se dejó ir. «Hay que volver a crear ese sentimiento de lucha, de que no damos ningún partido por perdido, de que podemos competir con todo el mundo», había dicho el técnico en la previa. El futuro también será otro planeta.