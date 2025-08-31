El Mecalia reacciona a tiempo en Lanzarote

El Mecalia Guardés apura, pero acierta. Las de Ana Seabra inauguraron la temporada de la Liga Guerreras Iberdrola con una victoria que se habría definido como inesperada durante casi todo el encuentro. Tras ir a remolque de un Zonzamas muy potente y sin ser capaz de encontrar la precisión ni en la defensa ni en el lanzamiento a puerta, el equipo miñoto intentó varias veces la remontada hasta que lo logró a partir del minuto 50.

Aupadas por los penaltis, en los compases finales, las gallegas se recuperaron de una renta local de tres goles hasta finalizar el encuentro con una ventaja de cinco a su favor, sobre un anfitrión totalmente desinflado al cierre del partido. Cifuentes fue la máxima goleadora, con siete goles y un 100% desde los siete metros, si bien también destacaron Ceci Cacheda y Jazmín Mendoza en el ataque, con cinco aciertos cada una.

El primer gol de la temporada del Guardés llegó de la mano de Ania Ramos. Las canarias pronto respondieron. Las pérdidas de balón y los errores en defensa eran comunes en los dos extremos del 40x20, aunque el conjunto local estaba más acertado.

Aunque el Guardés se defendía como podía, las de Juanmi Pérez habían llegado a los dos goles de ventaja en más de una ocasión, ante un equipo miñoto que, excepto desde los siete metros junto con algún acierto solitario de Jazmín Mendoza desde el extremo, se sentía muy atascado.

Aunque la segunda parte comenzó con un prometedor lanzamiento de Ceci Cacheda, el rival canario pronto demostró que no estaba dispuesto a bajar el ritmo (15-12, min. 33). Al Guardés lo estaban salvando los penaltis, pues la línea de siete metros era casi el único lugar donde lograba llegar sin dificultades a la red.

Poco a poco, las de A Guarda volvieron a escarbar y conseguir acercarse (20-18, min. 45). Un parcial de 1-3 permitía empatar el partido. Una Cifuentes imbatible desde los siete metros puso colofón a la recuperación visitante, que esta vez había tenido éxito (21-22, min. 50). Los diez minutos finales serían de todo o nada para las de Ana Seabra.

Mínguez siguió ahí cuando se la necesitó y María Sancha llevó a las suyas de la mano hasta que, en un abrir y cerrar de ojos, imitaron la renta de tres goles que venían de arrebatarle al equipo canario (21-24, min. 52). Jaz Mendoza, que hoy estaba de dulce con hasta cinco cañonazos desde su extremo, fue quien completó la operación.