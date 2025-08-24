Fútbol | Pretemporada
Nuevo amistoso para el Coruxo en Salceda de Caselas
A partir de las 18 horas en el campo de A Gándara con el Barco
rAÚL rODRÍGUEZ
Nuevo amistoso para el Coruxo en su camino hacia la primera jornada de Liga. El equipo entrenado por Javi Pereira se mide a un Barco que quiere ser uno de los equipos fuertes en Tercera Federación.
El equipo entrenado por Javi Pereira llega a este nuevo amistoso tras la victoria del pasado miercoles ante el Pontevedra. Un enc uentro en donde los vigueses mostraron una buena imagen y un cambio radical en la forma de juego a la que nos tiene acostumbrados el equipo.
Una pretemporada en la que el equipo vigués está haciendo un buen trabajo y que día a día está haciéndose con un nuevo sistema de juego, muy diferente al que había utilizado en técnico en la recta final de la temporada pasada. A priori, este será el penúltimo amistoso.
HORA: 18.00 horas.
CAMPO: A Gándara.
