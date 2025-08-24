Nuevo amistoso para el Coruxo en Salceda de Caselas

Nuevo amistoso para el Coruxo en su camino hacia la primera jornada de Liga. El equipo entrenado por Javi Pereira se mide a un Barco que quiere ser uno de los equipos fuertes en Tercera Federación.

El equipo entrenado por Javi Pereira llega a este nuevo amistoso tras la victoria del pasado miercoles ante el Pontevedra. Un enc uentro en donde los vigueses mostraron una buena imagen y un cambio radical en la forma de juego a la que nos tiene acostumbrados el equipo.

Una pretemporada en la que el equipo vigués está haciendo un buen trabajo y que día a día está haciéndose con un nuevo sistema de juego, muy diferente al que había utilizado en técnico en la recta final de la temporada pasada. A priori, este será el penúltimo amistoso.

HORA: 18.00 horas.

CAMPO: A Gándara.