Antón Gómez y Julia Vaquero mandan en la arena de Nigrán

El arenal de Praia América fue sede un año más de la Nigrán Area, una de las pruebas más tradicionales del verano en el que el circuito se desarrollaba por la playa aprovechando la marea baja. El céltico Antón Gómez y la leyenda Julia Vaquero se hicieron con el triunfo en una prueba de apenas cinco kilómetros.

El podio de la carrera. | FdV

Antón Gómez (Celta) se impuso en la prueba masculina con un tiempo de 19:39 tras una dura pelea con Javier Paredes (Ourense Atletismo) que comenzó liderando la carrera pero que no pudo con el último cambio de ritmo de Gómez que se escapó ligeramente y ya no encontró respuesta en su rival. Paredes invirtió seis segundos más en completar el recorrido. En tercera posición se clasificó Ismael Lago (San Miguel de Marín) que hizo un tiempo de 20:04.

En la prueba femenina Julia Vaquero sigue firmando grandes resultados en las pruebas populares a las que suele acudir. La guardesa del Club Atletismo Veteranos de Samil se hizo con la victoria con un tiempo de 24:57 y solo a diez segundos se clasificó Lucía Couso (Sociedad Gimnástica de Pontevedra) que acabó en un tiempo de 25:07. Ya mucho más lejos finalizó en tercer lugar la nigranesa Catuxa Fernández (25:45).