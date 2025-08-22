El Vigo-Rías Baixas brilla en La Mancha

El Vigo-Rías Baixas lo está bordando en la Vuelta a Castilla-La Mancha Leader. Tras la disputa este jueves de la segunda etapa, la estructura presidida por José Luis Chamorro comanda tres clasificaciones por medio de su jefe de filas Adrián Fajardo y el conjunto flúor ocupa la segunda posición en otras tres.

Si la ronda manchega arrancó con un recorrido montañoso, el perfil del segundo era día era prácticamente plano. Etapa muy corta por la provincia de Ciudad Real, de 89 kilómetros entre Ruidera y Castellar de Santiago. Al igual que en la víspera volvió a triunfar la fuga y los tres mismos corredores del conjunto olívico que habían dinamitado la carrera en la apertura de la vuelta se filtraron de nuevo en la escapada buena.

Adrián Fajardo, Miguel Domínguez y Vicent Izquierdo formaron parte de un grupo de 19 unidades que se destacó después de coronar el puerto de 3ª categoría que había de salida, única dificultad montañosa de la jornada. La coordinación a relevos de los corredores que rodaban en cabeza impidió que el pelotón los neutralizara y en una llegada ‘ratonera’ se jugaron el triunfo al esprint, con Adrián Fajardo cruzando la línea de meta en quinta posición. Miguel Domínguez hizo décimo y Vicent Izquierdo, 15º. El pelotón terminó 20 segundos más tarde con Rubén Fandiño (27º) y Álex Fajardo (29º) metiéndose en la ‘volata’.

La general individual no registra cambios en los dos primeros puestos. Miguel Moya (High Level) continúa de líder con 28″ sobre Adrián Fajardo. El tercer clasificado se encuentra a 51″, empatado a tiempo con otros cuatro ciclistas, uno de ellos Miguel Domínguez, que ha ascendido de la novena a la sexta plaza. Por equipos, el Vigo-Rías Baixas recortó 20″ y se mantiene segundo.

En las clasificaciones complementarias, el albaceteño Adrián Fajardo colecciona maillots. Al de la montaña y mejor sub-23 añadió en Castellar de Santiago el de los Puntos. Su sensacional balance se completa con la segunda plaza en la general de castellano-manchegos y con la tercera en las metas volantes.