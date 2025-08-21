Ons aguarda a la flota de la Regata Costa da Vela NB21 que organiza el Liceo de Bouzas

El director del Hotel Pazo los Escudos&Spa Resort, Ricardo Cernuda, fue el anfitrión de la presentación de la V Regata Costa da Vela NB21 – Vepersa – Hotel Pazo los Escudos – IV Trofeo Juan Piñeiro que, para las clases ORC, A2, A1 y monotipos J80, se va a disputar el próximo sábado 30 de agosto.

Cernuda estuvo acompañado por el presidente del Liceo Marítimo de Bouzas, Miguel Pereira y del vicepresidente Cristian Sánchez; de Víctor García y Juan Carlos Calvo en representación de la Correduría de Seguros NB21; y de José Fiel, en nombre de Vepersa, concesionario de Audi y Volkswagen.

La V Regata Costa da Vela – IV Trofeo Juan Piñeiro es una prueba deportiva con trazado costero para todas las categorías, con salida y llegada en la Ría de Vigo, siendo el paso intermedio el Faro de Camouco, ubicado en la zona norte de la Isla de Ons. Está destinada a la clase ORC, A2, A1 y J80, que realizarán el recorrido completo, siendo algo más corto para los veleros de Concentración Náutica, que tendrán al Cabalo de Aldán como mitad de navegación, regresando al punto de partida en las cercanías a Bouzas. Estos últimos son barcos sin medir, es decir, no poseen rating de competición y se trata de una clase en promoción.