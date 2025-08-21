Los incendios obligan a aplazar el arranque de la Semana Abanca

La Secretaría Xeral para o Deporte de la Xunta de Galicia hizo público ayer un aviso derivado de la grave situación que por los incendios forestales se está viviendo en la provincia de Ourense. Ante el anuncio de celebración del Open Ibérico de Esquí Náutico, Wakeboard y Wakesurf como apertura de la Semana Abanca para este fin de semana, tanto la Xunta de Galicia como los responsables deportivos de la Deputación de Pontevedra, conectaban a media tarde del martes para conocer la opinión de la propia Semana Abanca, así como de los clubs participantes y de la Federación Gallega de Esquí Náutico. Desde el primer momento el secretario General de la Semana Abanca, Manuel Pedro Seoane, y el presidente federativo Jacobo Pereira, se pusieron a disposición de las citadas instituciones, apoyando sin fisuras el aplazamiento del Campeonato, iniciando una rueda de contactos para comunicarle al cerca de un centenar de riders de España y Portugal, que estuvieran atentos ante un posible cambio al próximo mes de setiembre de la competición.

La necesidad de esta medida, ya confirmada, ha venido dada porque los profesionales coordinados para parar esta tragedia medioambiental han estimado oportuno tener totalmente libres los cauces de los ríos, y muy especialmente el del Miño. La respuesta de todos los deportistas ha sido valorada muy positivamente, y es preciso resaltar que los riders inscritos han anunciado que estarán en Galicia, cuando la situación mejore. Por ello la Semana Abanca se paraliza siendo ya el primer evento previsto en los días 13 y 14 de setiembre en aguas de la ría de Vigo, el Campeonato Ibérico de la Clase Olímpica Ilca, de la mano del Club Marítimo de Canido... y posiblemente a continuación se celebre la competición de Cortegada.