A Candeloria celebra el próximo 11 de abril su última edición tras 12 años

A Candeloria vivirá el próximo 11 de abril de 2026 su última edición. Con el título El último grito», el festival lucense pondrá fin a una trayectoria de doce años en la que ha logrado convertirse en un icono de la escena del punk, el rock y el rap no solo en Galicia, sino también en todo el noroeste del país. Además, A Candeloria consiguió posicionar Lugo como un referente de este tipo de eventos en una estación, el invierno, de poca tradición festivaleira.

Su organizador, Manu Fernández, agradeció «a todos los candelorios y candelorias» el cariño recibido a lo largo de todos estos años. «Ponemos fin a la Candeloria de la mejor manera posible, después de muchas ediciones exitosas y en su máximo esplendor de sus 12 años de historia. No es un adiós triste, es un adiós lleno de alegría por todas las cosas impensables que conseguimos desde que en 2013 surgió todo la raíz de una resaca postnoche compostelana», explicó.

«Es un adiós que llega con el saco lleno de amistades nuevas, un montón de momentos maravillosos que jamás soñaríamos con conseguir y con la satisfacción de superar todos los momentos complicados desde el trabajo y la humildad», añadió Fernández, que transmitió también su agradecimiento a las bandas que han pasado por el festival, así como las instituciones y a las empresas que han colaborado en algún momento en estos doce años.

La organización aún no ha hecho público el cartel de este último concierte, aunque adelanta que será la «fiesta más salvaje de la historia del festival». «El 11 de abril, con ‘El último grito’, tenemos la misión de hacer de esa noche a más especial de la historia del festival. Venid a disfrutar, ‘poguear’ y echar la lagrimiña una última vez», invitó su responsable.