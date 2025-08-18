Pena y orgullo de los Hispanos juveniles

La selección española no pudo completar su gesta en el Mundial de la categoría, que se ha disputado en Egipto. Los Hispanos bordearon el título ante Alemania, pero acabaron cayendo en una final extraordinaria.

El resultado, de 40-41, resulta significativo. España llevó la iniciativa pero vio cómo Alemania se ponía por delante por primera vez en el minuto 58 (26-27). Tras el empate a 27 ningún equipo acertó. En la primera prórroga Alemania lideró. Fis forzó una nueva prórroga (31-31). Y los españoles acariciaron la victoria con un 35-32 que estropearon con una pérdida y un ataque precipitado. El partido se resolvió en una agónica tanda de penaltis, en la que el dezano Diego Faílde –titular en la final– y el porriñés Nico Giráldez se fueron alternando.

«La primera palabra que me sale es orgullo. Estamos dolidos porque evidentemente duele mucho perder de esta manera», declaró el seleccionador, Nacho Moyano, exentrenador del Frigoríficos. «La igualdad ha sido la nota de todo el partido, que se ha decidido por pequeños detalles».