Lee culmina un torneo perfecto

No hubo sorpresa en la final del XXVII Torneo Internacional de Tenis Feminino Cidade de Vigo, que se ha disputado durante toda la semana en las instalaciones del Mercantil. Carol Young Suh Lee se impuso en la final a Vendula Valdmannova por 6-3 y 6-4.

Lee se dispone a ejecutar un golpe. | José Lores

La estadounidense de 23 años, que llegó a ocupar el puesto 150º en la WTA y hoy es 311, ya había superado las anteriores rondas sin ceder ni un solo set. Ante su juego sólido y regular se habían rendido su compatriota Murphy (6-0, 6-0), la portuguesa Angelina Voloshchuk (6-3, 6-1), la española Alice Ferlito (6-3, 6-3) y la australiana Elene Micic (6-2, 6-4).

Más batalla planteó la checa Valdmannova, de 17 años y 569º del mundo, que había sufrido más para llegar al duelo decisivo, superando a la argentina Lucía Peyre (6-3, 2-6, 6-2), la española Charo Esquiva (6-1, 3-6, 6-2), la bielorrusa Aliona Falei (7-5, 6-3) y otra española, Marina Bassols (6-2, 6-1). Pero la eficacia de Lee en las rupturas decidió el título.