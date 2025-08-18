Tenis
Lee culmina un torneo perfecto
La estadounidense se hace con el Cidade de Vigo sin ceder un set
REDACCIÓN
No hubo sorpresa en la final del XXVII Torneo Internacional de Tenis Feminino Cidade de Vigo, que se ha disputado durante toda la semana en las instalaciones del Mercantil. Carol Young Suh Lee se impuso en la final a Vendula Valdmannova por 6-3 y 6-4.
La estadounidense de 23 años, que llegó a ocupar el puesto 150º en la WTA y hoy es 311, ya había superado las anteriores rondas sin ceder ni un solo set. Ante su juego sólido y regular se habían rendido su compatriota Murphy (6-0, 6-0), la portuguesa Angelina Voloshchuk (6-3, 6-1), la española Alice Ferlito (6-3, 6-3) y la australiana Elene Micic (6-2, 6-4).
Más batalla planteó la checa Valdmannova, de 17 años y 569º del mundo, que había sufrido más para llegar al duelo decisivo, superando a la argentina Lucía Peyre (6-3, 2-6, 6-2), la española Charo Esquiva (6-1, 3-6, 6-2), la bielorrusa Aliona Falei (7-5, 6-3) y otra española, Marina Bassols (6-2, 6-1). Pero la eficacia de Lee en las rupturas decidió el título.
