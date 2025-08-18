El Areas, a un paso del sueño de jugar la Copa del Rey

El Cultural Areas impuso la jerarquía de su superior categoría en la semifinal de la Supercopa de Galicia. El equipo de Preferente Sur, que dirige el excéltico Yago Yago Alonso, derrotó al Chantada por 2-0 en el encuentro disputado en el campo de A Lomba.

El 2-2 de la ida había dejado el duelo totalmente abierto y de hecho los lucenses fueron un hueso duro de roer. Pero el equipo de Yago Yao supo aguardar su momento y golpear de la forma más dolorosa, en el minuto 44, cuando ya se vislumbraba el final de la primera parte. El tanto de Fernando Méndez afectó al Chantada, que se tuvo que abrir más en busca del empate tras el descanso. El segundo tanto, de Javier Vila, fue una auténtica sentencia a pesar de que restaba todavía mucho tiempo.

El adversario en la final es mucho más poderoso: un Negreira que se cuenta entre los favoritos de Preferente Norte y que se ha clasificado tras completar en su campo (1-0) el trabajo que ya había dejado resuelto en casa del Velle (0-3). Los partidos se disputarán los días 24 y 31. El ganador tendrá como premio jugar la eliminatoria previa de la Copa del Rey.