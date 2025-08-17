balonmano
El Mecalia Guardés cae en su pista ante el Bera Bera
REDACCIÓN
Emotivo día en A Sangriña donde el Mecalia Guardés celebró la primera edición del Memorial Juan Rodríguez Pérez que rinde tributo al histórico presidente del club miñoto. Hubo un reconocimiento hermoso a su figura y la inauguración de una placa que siempre honrará su memoria en el pabellón guardés.
Luego en la pista el Bera Bera, actual campeón de Liga, puso de manifiesto su impresionante plantilla al imponerse al Guardés por 19-23 en un partido muy entretenido entre dos grandes equipos. Un buen test para las de Seabra que han perdido los dos partidos que han jugado este fin de semana en su pista.
Por su parte, el Balonmán Porriño perdió 23-22 ante el Zonzamas Lanzarote en la última jornada del Torneo Internacional Gran Canaria Isla Europea del Deporte. Las de Isma Martínez terminan terceras el cuadrangular.
- La Guardia Civil denuncia a un vecino de Moaña por llevar 1.000 kilos de sardinas sin papeles en su furgoneta
- Incendios forestales en Galicia, en directo | El primer gran incendio del año en Galicia ronda ya las 600 hectáreas arrasadas en Vilardevós
- Un policía de Vigo rescata del agua a un joven de 24 años que se bañaba en Samil
- Davila 15/08/2025
- Despliegue policial en Vigo por una reyerta entre padres que se originó por una riña infantil en el parque Camilo José Cela
- Madre agredida en Vigo: «Un niño abofeteó a mi hija y su madre tiró el carro con mi bebé dentro; se creen los dueños del parque»
- La ruta más bonita de Galicia: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- Un acertante de La Primitiva en Vigo gana más de 1,2 millones de euros