El Mecalia Guardés cae en su pista ante el Bera Bera

Emotivo día en A Sangriña donde el Mecalia Guardés celebró la primera edición del Memorial Juan Rodríguez Pérez que rinde tributo al histórico presidente del club miñoto. Hubo un reconocimiento hermoso a su figura y la inauguración de una placa que siempre honrará su memoria en el pabellón guardés.

Luego en la pista el Bera Bera, actual campeón de Liga, puso de manifiesto su impresionante plantilla al imponerse al Guardés por 19-23 en un partido muy entretenido entre dos grandes equipos. Un buen test para las de Seabra que han perdido los dos partidos que han jugado este fin de semana en su pista.

Por su parte, el Balonmán Porriño perdió 23-22 ante el Zonzamas Lanzarote en la última jornada del Torneo Internacional Gran Canaria Isla Europea del Deporte. Las de Isma Martínez terminan terceras el cuadrangular.