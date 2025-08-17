Chapela busca otro paso hacia el doblete

Esta mañana en Cabo de Cruz podrían quedar aun más claro el desenlace de la Liga Gallega de Traineras. En esta antepenúltima jornada, el duelo fuerte y competido entre los clubes Chapela-Wofco y Tirán-Pereira que los de Arealonga dominan con tranquilidad. La II Bandera Femenina Club de Empresas CRCC-Concello de Boiro, a las 11,30 horas en los muelles de la villa arousana y la XI Bandera Marina Cabo de Cruz, a las 12,00 horas podrían aclarar mucho la definitiva soberanía en la Liga Gallega de Traineras- Xunta de Galicia 2025.

Chapela aventaja en nueve puntos la Liga A y en cinco la Femenina. Si Tirán no recorta, la situación estaría casi liquidada con solo un fin de semana por delante.