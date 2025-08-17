Buen partido del Coruxo en su visita al Boiro

El Coruxo continúa quemando etapas para llegar en la mejor forma posible a la primera jornada del Liga el próximo día siete.

Ayer, el equipo entrenado por Javi Fernández viajaba a Boiro para medirse a uno de los equipos que quiere hacer cosas grandes en Tercera Federación.

Los vigueses hicieron un buen partido. En los primeros cuarenta y cinco minutos de juego no hubo goles, con un Coruxo que llevó el peso del partido y creó un par de buenas ocasiones.

Tras el paso por los vestuarios, los goles no tardaron mucho tiempo en llegar. En el minuto 52, Mateo marcaba en propia puerta, y a partir de ahí el partido se acabó. Dos minutos más tarde, el Gandarillas hacía el segundo para el Coruxo. En el 58 Sola hacía el tercero y seis minutos más tarde Gandarillas marcaba su segundo gol, cuarto del Coruxo. A seis para el final, Landeira marcaba para el Boiro y dejaba el marcador en un definitivo 1-4.

La actividad del Coruxo no cesa, y es que el inicio de la temporada está cada vez más cerca. El miércoles, nuevo amistoso. Será en el campo de O Vao, con entrada gratuita, con el Pontevedra como rival de turno.