Bassols cae a las puertas de la final

No habrá campeona española del W35 que se está disputando esta semana en las instalaciones del Mercantil de Vigo. La catalana Marina Bassols, cabeza de serie número uno del torneo, se despidió en las semifinales tras perder en dos sets con la checa Vendula Valdmannova que fue muy superior a la española y se impuso por un elocuente tanteo de 6-2 y 6-1. La checa, de solo diecisiete años, está demostrando en Vigo que tiene un importante futuro por delante en el mundo del tenis. Ayer no dio opción a Bassols que se vio impotente para frenar su juego.

Valdmannova disputará la final hoy (a partir de las 11:30 horas con entrada gratuita para todos los aficionados a las instalaciones del Mercantil en la Carretera de las Plantas) contra la americana Carol Lee, cabeza de serie número cinco del torneo, que se impuso también de forma clara a Elena Micic por un tanteo de 6-2 y 6-4 un resultado que también retrata la superioridad de la norteamericana en este duelo.

La checa Valdmannova tendrá la oportunidad de lograr en Vigo el doblete porque ayer se proclamó campeona del torneo de dobles formando pareja con la holandesa Joy De Zeeuw. Juntas se impusieron en dos sets a la pareja que formaban la otra finalista del torneo individual, Carol Lee, con la australiana Tenika Mcgiffin. Valdmannova y De Zeeuw se llevaron el primer set con ciertas dificultades, por 7-5, pero en el segundo estuvieron más expeditivas para apuntárselo por 6-2 y conquistar el torneo de dobles.