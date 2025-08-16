Victoria del Porriño ante el Boden

En el Torneo Internacional Gran Canaria Isla Europea del Deporte el Balonmán Porriño logró su primer triunfo ante el Boden Handball al que se impuso por 29-22.

En la jornada inicial del torneo las de Isma Martínez habían perdido ante el Rocasa Gran Canaria (con el que ya han perdido dos veces en esta pretemporada) por 23-18. En la segunda jornada las porriñesas se impusieron al Boden y hoy cierran su participación midiéndose al Zonzamas Lanzarote aunque el torneo parece a buen recaudo para el Rocasa que ha ganado sus dos partidos y hoy se enfrenta al Boden.