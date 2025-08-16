balonmano
Victoria del Porriño ante el Boden
REDACCIÓN
Vigo
En el Torneo Internacional Gran Canaria Isla Europea del Deporte el Balonmán Porriño logró su primer triunfo ante el Boden Handball al que se impuso por 29-22.
En la jornada inicial del torneo las de Isma Martínez habían perdido ante el Rocasa Gran Canaria (con el que ya han perdido dos veces en esta pretemporada) por 23-18. En la segunda jornada las porriñesas se impusieron al Boden y hoy cierran su participación midiéndose al Zonzamas Lanzarote aunque el torneo parece a buen recaudo para el Rocasa que ha ganado sus dos partidos y hoy se enfrenta al Boden.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Incendios forestales en Galicia, en directo | El fuego de A Fonsagrada, el único que queda activo, arrasa 120 hectáreas
- La Guardia Civil denuncia a un vecino de Moaña por llevar 1.000 kilos de sardinas sin papeles en su furgoneta
- La ruta más bonita de Galicia: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- Amancio Ortega desembarca en Aldán
- Despliegue policial en Vigo por una reyerta entre padres que se originó por una riña infantil en el parque Camilo José Cela
- Un policía de Vigo rescata del agua a un joven de 24 años que se bañaba en Samil
- Amancio Ortega, uno más en Aldán
- El dueño de Toxo tiene «una enfermedad muy dura» y ya no puede cuidar de él: ¿alguien en Vigo que pueda adoptarlo?