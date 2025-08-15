La derrota de Alvarez Sande deja el torneo sin gallegas

El torneo internacional de la WTA de Vigo se quedó ayer sin participación gallega después de que la coruñesa Alvarez Sande cayese derrotada en dos sets ante la noruega Malene Helgo por 6-1 y 6-4. Después de dar la sorpresa al eliminar a Joy de Zeeuw, no pudo con la nórdica que dominó el partido y acabó imponiendo su ley.

La jornada fue también bastante negativa para los intereses españoles ya que se produjeron las derrotas, además de Alvarez Sande, de Martínez Vaquero (que cedió ante la rusa Polina Iatcenko por un doble 6-3), de Esquiva Banuls (víctima de la checa Valdmannova en tres sets) y de López Martínez (derrotada por la rusa Falei en dos sets). Siguen adelante en el torneo Marina Bassols, la cabeza de serie número uno, que se impuso a Alba Rey por 6-1 y 6-4 y Alice Ferlito que derrotó en dos parciales a la francesa Nahia Berecoechea por 6-3 y 6-4. Ferlito, de solo veinte años y con un ránking de la WTA más allá del puesto 1.300, está siendo una de las sensaciones del torneo. Eliminó en dieciseisavos de final a Yasmine Mansouri, la cabeza de serie número dos, y ahora hizo lo propio con Berecoechea con lo que es un nombre a tener muy en cuenta en lo que queda de torneo.

Cuartos de final

Hoy se disputan los cuartos de final del torneo en el que se enfrentarán Bassols con Helgo; Falei con Valdmannova, Ferlito con la norteamericana Lee (cabeza de serie número cinco del torneo) y Iatcenko con la australiana Elena Micic, otra de las favoritas a la victoria en el torneo.

El torneo se celebra en las instalaciones del Mercantil de Vigo (en la carretera de Las Plantas) y la entrada es gratuita para los aficionados que quieran disfrutar del mejor tenis que se puede ver en Galicia.