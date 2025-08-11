Munton gana la etapa reina de la Volta a Portugal

El sudafricano Byron Munton, del Feirense-Beeceler, venció en la cuarta etapa de la Vuelta a Portugal, en la que el ruso Artem Nych arrebató el liderato de la prueba al español Pau Martí.

Munton cruzó en solitario la meta, situada en el Santuario de Nuestra Señora de Graça -en lo alto de una colina y uno de los puntos más emblemáticos de la cita-, y completó el recorrido entre Bragança y Mondim de Basto en 4 horas, 24 minutos y 24 segundos.

Nueve segundos después llegaron el colombiano Jesús David Peña (APHotels & Resorts-Tavira-SC Farense) y Nych (Anicolor-Tien 21), que con este tercer puesto se hace con el maillot amarillo que estaba en manos de Martí, que terminó en la 45ª posición.