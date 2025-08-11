ciclismo

Munton gana la etapa reina de la Volta a Portugal

Los incendios obligaron a recortar la jornada

efe

Lisboa

El sudafricano Byron Munton, del Feirense-Beeceler, venció en la cuarta etapa de la Vuelta a Portugal, en la que el ruso Artem Nych arrebató el liderato de la prueba al español Pau Martí.

Munton cruzó en solitario la meta, situada en el Santuario de Nuestra Señora de Graça -en lo alto de una colina y uno de los puntos más emblemáticos de la cita-, y completó el recorrido entre Bragança y Mondim de Basto en 4 horas, 24 minutos y 24 segundos.

Nueve segundos después llegaron el colombiano Jesús David Peña (APHotels & Resorts-Tavira-SC Farense) y Nych (Anicolor-Tien 21), que con este tercer puesto se hace con el maillot amarillo que estaba en manos de Martí, que terminó en la 45ª posición.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents