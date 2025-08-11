Melania Rodríguez logra el bronce en doble mini trampolín

El idilio de la gimnasta ponteareana Melania Rodríguez con los Juegos Mundiales continúa tras hacerse ayer con la medalla de bronce en su modalidad fetiche, el doble mini trampolín.

Después de no cuajar su mejor ejercicio en las semifinales, al rematar cuarta con una marca de 19.400, la deportista ponteareana del Club Ximnasia Pontevedra dio el do de pecho en la final por el bronce, en la que se impuso a la canadiense Gabriella Flynn por la medalla con un gran ejercicio de 26.900. Completaron el cuadro de honor la portuguesa Diana Gago y la estadounidense Grace Harder, en segundo lugar.

El esfuerzo de Rodríguez, fruto de una pirueta barani carpa triple, le valió el récord mundial de la disciplina, así como repetir en el podio de los Juegos Mundiales tras ganar el oro en la edición de 2022 celebrada en Birmingham (Estados Unidos).

Con este metal, la gimnasta de Ponteareas suma su octava medalla en una gran competición de doble mini trampolín de corte internacional, además de un oro europeo por equipos en trampolín en 2022.

Una de las pupilas más aventajadas del malogrado Pablo Hinojar, el técnico pontevedrés que falleció hace menos de un año de manera repetntina, se estrenó en 2018 con una plata mundial, a la que siguieron un bronce mundial en 2021, dos bronces europeos por equipos en 2022 y 2024 y, finalmente, el título mundial logrado en Birmingham (Reino Unido) en 2023. Un año después, obtendría también el oro europeo en Guimaraes. Una cosecha que confirman su extraordinario nivel.