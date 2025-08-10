El Coruxo deja 45 minutos atractivos

El Coruxo continúa quemando etapas en su preparación para llegar en la mejor forma posible a la primera jornada del campeonato. Ayer, los jugadores entrenados por Javi Pereira se presentaban ante su afición frente a un rival de nivel como el Ourense CF, equipo que la próxima campaña jugará en Primera Federación.

Independientemente del resultado final, el balance que se pudo sacar de este nuevo amistoso fue muy positivo. Fue un encuentro en el que el técnico vigues no dio muchas pista sobre el once titular por el que apostará en el campeonato. Lo importante de todos estos partidos amistosos es que los jugadores vayan cogiendo ritmo de juego y vayan asimilando conceptos. Hay que pensar que hay muchos fichajes recién llegados, por lo que deben asimilar lo que el entrenador les pide y para ello necesitan tiempo y práctica.

El Coruxo empezó bien el partido, tenía la posesión del balón y eso le permitía jugar bien por las bandas y llegar con relativo peligro al área ourensana. El equipo rival esperaba a los vigueses con la idea de administrar sus esfuerzos, ya que el intenso calor que hizo ayer tarde en la ciudad complicaba todavía más el desarrollo del encuentro.

La gran noticia de la pretemporada viene de la mano de Javi González, que se está convirtiendo en el hombre gol. Es importante que vaya cogiendo confianza para el campeonato, ya que la anotación siempre ha sido una de las grandes debilidades del equipo vigués. Javi adelantaba al Coruxo a los quince minutos de juego.

El partido continuaba con un Coruxo que tenía el balón y llegaba al área de los visitantes, pero no era capaz de transformar sus ocasiones en goles, con lo que se llegó al descanso con la mínima ventaja viguesa.

Tras el paso por los vestuarios, el Ourense dio un paso al frente buscando igualar la contienda. Los cambios en los dos equipos beneficiaron a un Ourense que en cinco minutos le daba la vuelta al marcador. El Coruxo no era capaz de recuperar el balón, con lo que tenía muchos problemas para llegar con peligro a la portería contraria.

El tercer gol del cuadro ourensano dejaba el partido visto para sentencia, con un Coruxo que estuvo mejor en la primera parte y que dejó cosas muy interesantes. Omar cerró la cuenta.

Por otra parte, los de O Vao conocían ayer a su rival en cuartos de la fase autonómica de la Copa Federación. Será el Arosa, que ayer por la tarde se medía al Alondras en el campo de A Lomba. Un gol de Martín Díz en el primer minuto de juego fue suficiente para que los arousanos se llevaran la victoria.