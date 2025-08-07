Este raro y doloroso año

«Sigue siendo raro», define Aintzane Dapena. La viguesa, especialista en gimnasia de trampolín, ha vivido la temporada más dolorosa. A finales de octubre fallecía su entrenador y mentor, Pablo Hinójar. Una dislocación de la realidad que el tiempo apenas ha remediado. Hinójar, imposible de reemplazar en la sabiduría y el afecto, frecuenta sus pensamientos. Está aprendiendo la joven Aintzane –mañana cumple 23– a convivir con su ausencia. Acaba de graduarse en Ciencias de la Educación y del Deporte. Ha ayudado a reorganizar las rutinas del Ximnasia Pontevedra. Se ha clasificado para el Mundial pese al luto que la lastró inicialmente. Toca seguir viviendo a la vez que se recuerda: «No queda otra que acostumbrarse».

«Fue un palo importante», reafirma José Dapena de la conmoción que sufrió su hija. Aintzane había conocido a Hinójar cuando áun era una niña del Siero olívico que comenzaba a despuntar en sus vuelos. El pontevedrés, seleccionador español de acrobacia, tumbling y doble minitramp desde 2011, la incluyó entre los talentos a seguir y en 2017, cuando tenía 15 años, la convocó para su primer Mundial. La vinculación se consolidó a partir de 2021, cuando Aintzane se mudó a la capital provincial e Hinójar la reclutó para el club que él mismo había fundado.

Ese alineamiento ha sido una de las razones de que Aintzane haya perseverado en su exigente disciplina mientras otros compañeros de generación se han ido retirando. «Una gran parte lo acaba dejando cuando llegan a la universidad y tienen que mudarse de ciudad, donde quizá no hay equipo o queda demasiado lejos. Yo me vine a estudiar a Pontevedra, tenía aquí al mejor entrenador de España... Para mí había sido bastante fácil».

Un final prematuro

Nada parecía enturbiar sus planes aquella última semana de octubre de 2024 en que Hinójar viajó a Madrid para participar en el homenaje a María Herranz, una tierna gimnasta que había fallecido en abril a los 17 años de edad por culpa de una meningitis. Todo se antoja prematuro en esta historia. Un infarto fulminó a Hinójar mientras dormía. Tenía 49 años.

El pequeño mundo del Ximnasia Pontevedra sufrió un colapso del que hubo que recuperarse cuando aún no se había disipado esa neblina que confunde los malos sueños con los hechos irrefutables. Hinójar seguía sin regresar en cada amanecer. Aintzane, que acababa de aprobar el nivel III de entrenadora, el más alto, colaboró. «Entre todos nos turnamos para organizar el club y los grupos de niños. Como somos varios... Ahí andamos».

Aintzane, durante un ejercicio de tumbling. / Cedida

De su preparación personal, como gimnasta, se han encargado Sara García y su compañero de equipo Adrián Soliño. Discípulos de Hinójar, pero con su propia personalidad y metodología. «Tienes que habituarte a otra persona lógicamente», explica Aintzane, que a partir de febrero afrontó el proceso de clasificación para el Mundial: ocho controles paralelos a las pruebas oficiales en los que se puntúan los ejercicios de los gimnastas; con las cuatro mejores notas se establece el ranking. «La primera competición... Ni hablar de ella. Empecé fallando en todas las competiciones. Además de cómo estábamos nosotros, los primeros meses fueron un cristo; toda la temporada, en general, lo ha sido».

Aintzane Dapena, en agosto pasado, con su último oro nacional. / ANTONIO SANTOS

A la tristeza se unió la incertidumbre. Los equipos mundialistas se componen de hasta cuatro miembros pero el número final de representantes depende de lo que la Federación Española acuerde con la seleccionadora –Violeta Giménez fue nombrada en enero–. Se anunció que sólo habría una plaza. «Estaba como en el limbo. Tuve que apretar», relata Aintzane, que podría haberse ahorrado el agobio. A Pamplona, a comienzos de noviembre, irán tres. «Me lo hubiera tomado con más calma».

El Mundial organizado en España será el sexto al que acude tras los de Azerbaiyán, Bulgaria, Rusia, Japón e Inglaterra. En Birmingham en 2023 logró su mejor puesto: séptima all around. Fue además quinta en el doble minitramp en la Copa del Mundo de Coimbra en 2021 y tercera por equipos, también en doble minitramp, en el Campeonato de Europa de Riminí en 2022. En Pamplona competirá específicame en tumbling: los gimnastas recorren un pasillo de suelo elástico sobre el que ejecutan saltos y piruetas hasta concluir sobre una colchoneta. Aintzane Dapena ha sido nueve veces campeona de España de esta modalidad entre 2014 y 2024.

Semana de descanso

«Mis expectativas objetivas son de mitad de tabla e intentar pasar a semifinales», evalúa. «Tampoco sé qué gimnastas habrá pero lógicamente es un nivel complicado. Puede suceder cualquier cosa. Entrenas todo el año para jugártelo en ocho segundos, que es lo que dura el ejercicio. Ya llegar supone un paso muy grande». Ahora mismo en plena pretemporada, la semana que viene disfrutará de la única semana de vacaciones que se concede. «Estoy bastante bien de forma y sacando elementos nuevos, que es un punto a favor».

En este tiempo de contrastes y duras lecciones, Aintzane ha sido capaz de superar esa asignatura de Ciencias de la Educación y del Deporte que se le había «atascado». En breve realizará un máster y empezará a buscar trabajo, en la docencia si puede, además de continuar tutelando a niños del Ximnasia Pontevedra. Todo lo compaginará con una trayectoria deportiva que espera consolidar a nivel internacional. «Siempre se puede mejorar algo. Cada año siento que voy aumentando mi nivel. Hasta que mi cuerpo diga basta y llegue a un punto en que no pueda más, yo seguiré ahí currando».

Hay que seguir adelante, «no queda otra», insiste, aunque nunca olvide a aquel que tanto la impulsó en el camino: «Pablo era a quien veía primero antes y después de competir. Nos acordamos de él en todas las competiciones y en todos los entrenamientos. De una manera u otra siempre se me vendrá a la cabeza».