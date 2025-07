Cantero encuentra su espacio junto a Miguel Méndez

Cris Cantero disfruta en Grecia de la resaca emocional de la medalla de plata de la selección femenina en el Eurobasket. La entrenador del Celta, la última incorporación al staff de Miguel Méndez, aprovechó que la fase final del torneo se jugó en Grecia para quedarse unos días en compañía de su familia. Antes de envolverse por los clásicos la entrenadora hace balance del torneo jugado por la selección española: «En general ha sido una grandísima experiencia. Me quedo con eso. El grupo ha funcionado muy bien, hemos podido trabajar muy a gusto y los resultados se han dado. Es verdad que nos ha faltado la guinda. Todos nos veíamos con la copa, pero el deporte es así. Nunca sabes qué puede pasar en los últimos segundos. Pero si voy a lo que es el camino, la concentración, el grupo de trabajo, estoy muy contenta por lo que se ha formado».

Incrustarse en una estructura técnica no es sencillo. Delimitar competencias, marcar el terreno de cada uno no siempre es una tarea fácil. Miguel Méndez puso mucho hincapié estos días en la importancia que su cuerpo técnico ha tenido en el funcionamiento del equipo y se preocupó por poner en valor el peso de sus colaboradores en muchos momentos del torneo: «Poco a poco he encontrado mi sitio en el cuerpo técnico a la hora de sumar, de ser lo más efectiva posible para que todo funcione y para que Miguel pueda tomar las mejores decisiones y las jugadoras se encuentren con el mejor soporte. Me he encontrado bien. Seguro que a medida que esto avance, si continuamos los mismos, todo el mundo podrá mejorar. Siempre se puede mejorar el día a día. Vas conociendo dónde puedes aportar más, dónde es mejor que aporten otros, qué tienes que aprender… En cualquier trabajo es así, aunque aquí todo va muy rápido. En una concentración todo esto se acrecienta y sobredimensiona. Me voy satisfecha. He trabajado mucho y lo he disfrutado mucho».

Cantero también valora el peso que los gallegos tienen en la selección: «Había mucha gente gallega. Son todas muy buenas personas, con las que ya había tratado antes. Eso te da tranquilidad y confianza. Todas saben cómo eres y tú, cómo son ellos. Eso te pone las cosas un poco más fáciles al llegar nueva. En general, el buen ambiente ha reinado en toda la concentración».