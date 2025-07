Mariposas y abejas

Esa pelea entre Érika y Nahir culminará una velada que se habrá iniciado con Dakota. La pequeña mostrará sus progresos en manopla, comba y sombra. Entre ambos extremos vitales caben todos los perfiles y perspectivas, de técnica y sparring a competición pura. Se escenificarán los duelos de exhibición Valeria-Aitana (Melody) y María Reimóndez-Najla Shami; los de school girls Daniela-Aitana Gabarris (Rebouras) y Alejandra-Elena; los catalogados como de oficina Melody-Alicia (Pibe's), Banbi-Ainhoa (Rebouras), Sandra-Lucía (Afouteza), Ali (Narón)-Marina (Padrino), Samara (Thunder)-Raquel (Rebouras), Lucía (Matts)-Mariña (Antelo), Ari (Arkham)-Carla (Equilátero); y el neoprofesional entre Iria y Carla (Narón) como preámbulo de la clausura.

Se cumple la tradición del apodo. En el cuadrilátero las anunciarán como Elena «Pitbull» Herrero, Nahir «la intrépida» Rodríguez, Carla «la Divina» Rodríguez, Ari «la Mákina» Becerra, Marina «la Neurona» Vázquez, Mariña «Iron-Bambi» Brea, Noa «la Zumbada» Vincelle, Samara «la Cariñosa» Garrido... Cerrará la nómina esa majestad por última vez pronunciada: Érika «the Queen» Cobas, más reina que nunca.

«Let's get ready to rumble», gritaría entonces Michael Buffet. No será el Madison ni el MGM Grand, pero La Vieja Escuela los igualará en abarrote y pasión. De maestra de ceremonias ejercerá la actriz Marta Larralde. Asistirán la capitana de As Celtas, Lara Martínez, y la luchadora de MMA Sarah Viéitez. Las entradas siguen a la venta, al precio de 15 euros. Una DJ entretendrá el ambiente. El evento, que cuenta con el apoyo de Xunta, Deporte Galego y Deputación de Pontevedra, se iniciará a las 19:30, con apertura de puertas media hora antes.