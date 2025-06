Lucía Veiga descobre Vigo da man de Pedro Feijoo en «A miña gran cidade»

O programa da Televisión de Galicia (TVG) A miña gran cidade achégase de novo hoxe (21.45 horas) ata Vigo, onde o escritor vigués Pedro Feijoo acompañará a actriz coruñesa Lucía Veiga por algúns dos lugares máis especiais para o anfitrión. Como cada semana, o espazo, presentado por Noelia Rey, dará a Feijoo unha hora para desenvolver catro experiencias coas que conquistar á invitada e convencela de prolongar a súa estadía na Cidade Olívica. «Se hai que meterse no underground, metémonos! E se choramos, é da risa», promete o escritor e tamén músico.

O roteiro pola ciudade comeza forte: no Concello. «Eu contaba con ver recunchos bonitos e tráeme ao Concello!», protesta Lucía entre risas. Pero todo ten unha explicación. Segundo Feijoo, «este edificio é tan feo que o mellor sitio para ver Vigo… é dende el mesmo».

O momento máis intenso do programa chega coa visita aos túneles do monte do Castro, onde a claustrofobia fai acto de presenza. «Mido 1,75, non pode haber túneles para xente que medra?», láiase a actriz, mentres o anfitrión fai como que non sabía nada dos seus medos. A cousa mellora pouco despois cun xantar na mítica taberna O Porco e remata por todo o alto nun karaoke noventeiro, onde Lucía e Pedro interpretan a dúo algunhas das cancións máis icónicas con espírito adolescente.

Pero ao final, a actriz terá que escoller de forma honesta se queda ou marcha de novo para A Coruña. «Hai moita xente que se vai enfadar por isto que vou facer», avanza con misterio.

A decisión, esta noite na TVG.