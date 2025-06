El Luceros, subcampeón

La cantera en Cangas tiene el futuro asegurado. El equipo infantil masculino As Casiñas Luceros se programó en Avilés subcampeón de España. En la final los de O Morrazo no pudieron con el Barça A (44-22), intratable en todo el campeonato, en el que la menor diferencia que sacó a sus rivales fue de 15. En la fase de grupos ya se habían enfrentado a los catalanes (48-18). As Casiñas Luceros realizó un gran campeonato. En la fase de grupos se impuso al Noain (35-38) y al Bosco (30-33) y en semifinales, al KH-7 Granollers (24-27).

En el campeonato femenino no hubo suerte para la SAR Rodavigo y el Lapamán Área de Servicio Bueu a pesar de jugar en casa. Las de Redondela finalizaron sextas con una victoria (20-15) frente al Sant Vicenc y dos derrotas frente a Les Franqueses (25-28) e Ifem(17-28). Perdieron en la lucha por el quinto puesto ante el Euskobaloia Basauri (24-28). El equipo de Bueu se situó séptimo. Cayó 32-40 con el Gavá, por 24-31 frente al Elche y por 31-23 ante el Basauri. Pudo finalizarcon un buen sabor de boca al imponerse 28-26 al Sant Vicenc.

Cadetes a la fase final

El equipo cadete de Cangas Pizzería Baratto Luceros disputará del 11 al 15 de junio en Zaragoza la fase final del Campeonato de España Cadete Masculino. El único equipo gallego que ha conseguido meterse entre los ocho mejores de España se enfrentará en la fase de grupos al Barça B, Agityres Ars Palma del Río y Dominicos.