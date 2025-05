Irene Vázquez acelera hacia las grandes citas

Está desbrozando Irene Vázquez su propio camino, tan tierna a los 16, sin ampararse en Laura. Ella entra sola en el tatami igual que al quirófano. A ambas adversarias, las otras judocas y las lesiones, se ha enfrentado. De ambos golpes, la duda y el dolor, se ha levantado. Sí comparte con su hermana mayor la militancia en el FAMU y la tutela de Marcial Romero, que celebra su recuperación y aún su salto. La viguesa ha logrado el bronce en la Copa de Europa cadete celebrada en Madeira. La medalla puede abrirle las puertas del Festival Olímpico de la Juventud Europea. La sitúa en cabeza de una apretada carrera por competir en el Europeo y el Mundial de su categoría. «Estamos muy contentos con su progresión después de un año difícil», evalúa Romero.

A Irene, dominadora gallega de su generación y entre las estrellas estatales, ahora en -57 kg, le diagnosticaron rotura del menisco y la intervinieron en verano de 2024 para suturárselo. No pudo retomar la actividad hasta diciembre. La Copa de Europa cadete se compone de cuatro citas. A la inaugural, en Génova, no acudió. «No estaba convencida y no forzamos la marcha», explica su entrenador.

Con las demás medallistas de su categoría. / Federación Europea de Judo

Debutó este marzo en la croata Porec, su primera salida al extranjero desde Berlín en abril de 2024. El buen rendimiento disipó temores: tres victorias, incluyendo a la eslovena Obaid Veinhandl, 5ª del ranking mundial, entre sus víctimas, aunque luego se cayese en los dos siguientes combates. Quedó novena. La aragonesa Julia Gimeno, en cambio, subió al tercer escalón del podio.

Es un factor importante. Irene compite con Gimeno y con la valenciana Sara Alonso por liderar el escalafón español, lo que concede prioridad en los eventos internacionales de numerus clausus. La viguesa derrotó a Gimeno en semifinales del Campeonato de España y cayó en la final con Alonso, que además había quedado quinta en Génova. Irene, ausente allí y también en el tercer episodio, en la checa Teplice, llegó por tanto rezagada el pasado fin de semana a Madeira. No le quedaba margen de maniobra de cara a los grandes eventos de la temporada. Y ha sabido superar esa presión.

Un gran uchimata

Irene ganó a la finlandesa Sofia Pekki, 15ª mundial, con un golden score en el suelo. Superó después a la kazaja Kira Khegay y a la portuguesa Beatriz Antonio. En semifinales la también lusa Carina Chernova logró luxarla. Irene se recobró en la repesca. Sabía que Gimeno y Alonso habían perdido, abriéndole una oportunidad. Un uchimata a la anglo-salvadoreña Maya Aubert le otorgó el bronce.

Irene, en consecuencia, ha regresado en cabeza de tal pulso. El COE decidirá esta semana el reparto de plazas para el Festival Olímpico de la Juventud Europea. Si hay representación en -57 y se la designa, incrementará aún más su ventaja de cara a los campeonatos de Europa (Skopje, 26-28 de junio) y del Mundo (Sofía, 27-30 de agosto).