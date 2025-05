El Mecalia fía su sueño a A Sangriña

El Mecalia Guardés debe volver a creer en el poder de A Sangriña. Hoy (12:00) las de Ana Seabra recibirán en casa al Atticgo Elche en la vuelta de semifinales de play-off de la Liga Guerreras Iberdrola 2024/2025. Tras caer a domicilio 26-22, el equipo gallego tendrá que repetir lo que ya hizo hace dos semanas en cuartos. Y aunque en la lucha por la final la renta a salvar es algo menor (contra el Valladolid era de seis goles), el rival también es más fiero y viene de dejar muy clara su capacidad para poner a las de A Guarda en aprietos. La convocatoria se mantiene sin cambios, con todas disponibles salvo Elena Martínez.

El Mecalia llega al partido habiendo estudiado los errores del encuentro de ida y buscando limitarlos a toda costa. La buena defensa del Guardés, así como un juego en ataque también muy correcto en la mayoría de minutos, se vieron empañados por las pérdidas de balón y la falta de efectividad en el lanzamiento.

El equipo alicantino ha sido una de las grandes sorpresas de esta eliminatoria y se alza ahora mismo como el que mayor diferencia de goles a su favor ostenta, tras la renta de 22 tantos obtenida sobre el Porriño en cuartos de final. Sin embargo, el Elche también sabe que el Guardés solamente ha perdido un partido como anfitrión en lo que va de temporada. Entre sus numerosas victorias se cuenta la que materializó sobre él mismo en la 9ª jornada (23-20, noviembre). Habrá que volver a hacer de O Inferno un fortín.

«Sabemos que no va a ser fácil», admite Ana Seabra. «El Elche tiene muchos recursos. Los fallos y la ineficacia nos hicieron mucho daño». Sin embargo, insiste Seabra, el objetivo no ha cambiado: «Queremos tener una última palabra en casa y queremos buscar y corregir las cosas que no fueron tan bien». La lusa confía en su afición: «Va a ser un partido muy difícil, muy duro, y solamente estando en un nivel muy alto de efectividad y concentración podemos pasar esta eliminatoria».

HORA: 12:00

PABELLÓN: A Sangriña.