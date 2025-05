Malia que a chuvia fixo acto de presenza por momentos, a XXXVIII Festa do Choco de Redondela concluíu como unha das edicións máis concorridas da súa historia. A combinación dunha excelente proposta gastronómica e unha variada oferta musical foi clave para animar ao público a achegarse ata a vila ao longo da fin de semana.

Redondela despide unha Festa do Choco pasada por auga e chea de sabor

Segundo destacou a concelleira de Cultura e Turismo, Rita Pérez Táboas, «o evento superou as previsións máis optimistas». As cifras avalan este éxito: foron 14.100 as racións vendidas na carpa instalada no campo da feira, fronte ás 12.500 da edición anterior. A este número hai que engadir os pratos elaborados e servidos nos diferentes establecementos hostaleiros do municipio, o que reafirma o gran impacto da festa tanto no eido gastronómico como no económico local.

O choco, o auténtico protagonista, preparouse de múltiples maneiras para satisfacer todos os gustos. Empanada, na súa tinta, á prancha, en escabeche, á feira, en croquetas e mesmo en pizza: foron algunhas das formas nas que se puido degustar este apreciado cefalópodo, cunha gran acollida por parte de veciñanza e visitantes.

Ademais da gastronomía, a música ocupou un papel central nesta edición. Polos escenarios da Festa do Choco pasaron artistas e formacións tan recoñecidas como a Orquestra Mondragón, Os Satélites, Sonoro Maxín e o Combo Dominicano, encargados de poñer ritmo ás noites redondelás. Xunto a eles, tamén tiveron un papel destacado os grupos locais como a Orquestra de Saxos, Airiños de San Simón, a Rondalla de Redondela, a Banda de Música de Chapela e O Carballo das Cen Pólas. Completaron a programación musical os picadiscos Borja Rúa e Rodri Vegas, que animaron a carpa con sesións pensadas para todos os públicos.

O humor tamén tivo o seu espazo grazas á intervención da pregoeira Virtudes «a Repunante», quen por fin puido visitar Redondela logo de varias tentativas anteriores. Chegou acompañada da súa familia, cargada de túpers e mesmo cun cámping gas, preparada para calquera eventualidade, incluído un hipotético «apagón masivo histórico».

A súa intervención estivo chea de retranca, comezando polo feito de que, segundo ela, o choco é «máis sabedeiro cando é gratis». No seu pregón, fixo rir ao público coas súas reflexións, como que «o choco ten os ollos en forma de W», e recitou mesmo un soneto dedicado ao molusco, arrincando aplausos e gargalladas da carpa ateigada de xente que acudira a ver «á muller máis repunante» das redes sociais. En definitiva, unha fin de semana onde Redondela conseguiu converter, unha vez máis, o choco no centro dunha celebración multitudinaria, demostrando que, mesmo pasada por auga, a festa segue máis viva ca nunca.