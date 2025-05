El Miguel Santos Cangas, único gallego que sobrevive

El Escayolas Miguel Santos BM Cangas se ha clasificado para la fase final del Campeonato de España Juvenil Femenino en el sector celebrado este fin de semana en Orio (Guipuzcoa). Las canguesas lograron un pleno de victorias, demostrando así su superioridad frente a sus tres rivales. Solo contra el Orio tuvo que emplearse a fondo el Cangas para lograr la victoria (21-26), triunfo que consolidó en los minutos finales del partido. Tras ganar sin dificultad al Valladolid (19-25) en el segundo partido ya consiguieron la clasificación, porque los demás resultados le favorecieron. El pase lo celebraron en el último encuentro con una goleada al Unión Financiera (28-14).

El otro equipo gallego en esta fase de sector fue el SAR Rodavigo que no pudo conseguir su pase a la siguiente ronda en la Bombonera. Solo consiguió ganar el primer partido frente al Plasencia (27-17), pero en el segundo no fue rival para el Pereda y perdió (15-27). En el último encuentro no pudo superar al Leganés, que les ganó con mucha facilidad (18-31)

En la fase de sector masculino el Autocarabanas Van&Fun A.D. Carballal no pudo conseguir la clasificación. Los vigueses, que jugaban en casa, ganaron los dos primeros encuentros; ante el San José Obrero, con facilidad (25-19); ante el Algemesí, con dificultad (24-23). El Carballal, que fue por detrás hasta el minuto 50, consiguió darle la vuelta al marcador en la recta final del encuentro. En el último partido no fueron rival para un Barcelona que dominó el partido de principio a fin (15-38).

También disputó esta fase de sector el Culleredo, eliminado tras perder dos de los tres partidos.