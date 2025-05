Aquellos siete niños en una tarde de otoño

«No menosprecien estos modestos comienzos», exhorta Zacarías y debió pensar Paula Fernández aquella tarde de otoño de 2008. Siete alumnos variopintos en tallas y edades, entre los 8 y los 14 años, la aguardaban en el patio del CEIP Alexandre Bóveda de Chapela. También ella, a su modo, ha predicado en el desierto como un profeta bíblico, tenaz hasta fertilizarlo. Aquella primera actividad extraescolar, que cualquier leve contingencia hubiera barrido, se ha convertido en este robusto Club Baloncesto Redondela. Aquel puñado se ha multiplicado en estos casi 200 jugadores que hoy apacienta. El club ha arraigado y florece. «Sic Parvis Magna», rezaba el escudo de armas de Francis Drake y bien pudiera grabarlo Paula, entonces instructora y hoy presidenta, bajo la pelota naranja del suyo propio. «De lo pequeño, lo grande».

«Llevo en esto toda la vida. No lo hago por dinero ni nada, sino porque me gusta. Es una cosa genética, que me viene de mi padre», explica y se explica Paula. Luis Fernández se había enrolado en el AMPA del Mariano donde ella estudiaba. Colaboró con el deporte escolar, con VIDE... «Siempre estuvo metido en este mundillo», resume su hija, canterana en el colegio, también jugadora del Celta, y que con apenas 14 años se inició como entrenadora.

Justo había dejado de colaborar con el Mariano («me había cansado un poco») cuando recibió una llamada de la Federación Gallega. Algunos niños de un centro educativo chapeleiro reclamaban clases de baloncesto. El representante de las familias había contactado con el delegado federativo en Vigo, que pensó en Paula. La oferta removió sus rescoldos. Recita los nombres de aquellos siete chavales, dos de ellos ya en el instituto, que con tanta ilusión la recibieron: Anxo, Brais y Yago Ferreiro, Miguel y David Soler, Adrián Durán, Jacobo...

«No habían practicado nunca», asegura. Eran arcilla virgen, maleable, predispuesta. Antes de concluir el curso ya había decidido Paula convertir ese humilde núcleo en un club a fin de facilitar la puesta en práctica de sus lecciones. Argumenta: «Lo que los niños piden es jugar». Lo fundó en 2009 como CB Alexandre Bóveda-Chapela y lo ha presidido desde el primer día. Ese verano participaron en un «torneíllo» en Portugal. En la temporada siguiente ya estaban participando en la Liga Linco, la Liga Interna de Colegios, que el Seis do Nadal organiza.

No se conformó Paula con conservar lo que había iniciado en la parroquia berete. Decidió expandir su buena nueva por el resto del municipio. Redondela presume de su tradición en balonmano (SAR, Chapela). Cuenta con el Choco como heraldo futbolístico. Hiende las aguas con sus bateles y traineras. «Hay mucho deporte pero el baloncesto, en esos momentos, no existía. Lo hubo en su día, pero no habían conseguido que se consolidara», recuerda. Ningún otro club existía más que el recién creado por ella. En patios y pabellones, como la insigne Bombonera, no había canastas de minibasket. Así que inició su apostolado por Outeiro das Penas, Reboreda... «Entrenaba en sus centros y luego los uníamos para jugar».

En 2011 se había diversificado su programa –participación en el Día del Minibasket, jornada de puertas abiertas–, se habían alcanzado los 50 jugadores y el equipo alevín mixto se había federado. El concejal de Deportes propuso que cambiasen de denominación y sede. El rebautizado Club Baloncesto Redondela se mudó primero al IES Illa de San Simón y hoy usufructúa en exclusiva las instalaciones del IES Mendiño. «Somos unos privilegiados al tener un pabellón para nosotros. No dependemos de otros clubes para entrenar y poner partidos», admite Paula. Emplean el polideportivo municipal de A Marisma en ocasiones especiales: el Torneo de Carnaval y el Interescolar («fue la forma de que nos fueran conociendo»), que reúne en dos días, a final de curso, a alrededor de 400 niños de Primaria a 4º de la ESO.

El CB Baloncesto cuenta en la actualidad con 14 equipos, desde la categoría baby a uno compuesto por 22 madres de canteranos. Se formó el 8 de marzo de 2023, con motivo del Día de la Mujer. Sus integrantes se ejercitan dos veces a la semana y suelen disputar amistosos con combinados similares de Moaña y Ponteareas. El sénior masculino, que militaba en Tercera, se ha pasado a Vigo en Xogo esta temporada por sus costes más reducidos. Aún faltan, en la estructura, un equipo júnior masculino, que espera crear de manera inmediata. «Queremos tener masculinos y femeninos con chicos de Redondela en todas las categorías, de arriba a abajo. Es mi ilusión», apunta.

El CB Redondela cuenta con un monitor recorriendo los colegios desde marzo, en horas lectivas. El reclutamiento prosigue a buen ritmo. Repone camadas y las engorda. La estructura técnica, en cambio, «es el gran problema». Kike ejerce como coordinador y mano derecha de Paula. También gestiona equipos igual que tres jugadoras júniors –Candela, Daniela, Carla– y tres cadetes –Irene, Mara, Marea–. Dos padres, Óscar y Fran, se están sacando los títulos pertinentes. Otro Óscar, Sixto, José y Julián, que se encarga de los más pequeños, completan un cuadro que se queda escaso para atender las necesidades actuales y las que se prevén en el futuro. «No sé si me tendré que poner a entrenar», aventura Paula, a quien se le enredarían los fines de semana después de combinar en los días laborales su trabajo matutino con la presidencia vespertina.

No se siente cansada, sin embargo, ni acusa los 17 años que han transcurrido desde aquel momento iniciático en el Alexandre Bóveda. «Hay veces que lo dejarías todo pero también te da muchas satisfacciones», contrapesa. Por sus ojos y sus consejos, para el deporte y la vida, han pasado muchos; convirtiéndose en adultos de provecho como aquellos siete originales. Los hay que han destacado en la cancha como Roi, cadete de primer año al que ha fichado el Novobasket y convocado la selección gallega. «Los pequeñitos me encantan», precisa Paula, con la diversión aún fresca de la concentración de babies que congregó a nueve equipos en Redondela. «Te ríes mucho con ellos. Los ves crecer». Y así ha crecido también el CB Redondela, esa familia, desde aquella tarde de otoño.