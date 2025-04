A Xunta inviste 150.000 euros nas carreiras musicais de 12 artistas e bandas

A Xunta de Galicia acaba de publicar a concesión da súa nova liña de axudas para proxectos musicais, a través da que contribúe ao impulso das carreiras de 12 artistas e grupos de Galicia cun investimento de 150.000 euros. Os proxectos subvencionados corresponden á creación, produción, promoción e difusión dos novos lanzamentos de A Banda da Loba, Alana, Crúas, De Ninghures, Fillas de Cassandra, Filloas, Grande Amore, Leticia Rey, Marcos Coll, Mondra, Pablo Sanmamed e Sabela.

O obxectivo desta convocatoria da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude é contribuír ao desenvolvemento do talento musical galego, ao tempo que consolidar a cadea de valor desta industria cultural, de maneira que se favoreza a calidade dos proxectos, a profesionalización e a modernización, co foco posto no uso das novas tecnoloxías e a dixitalización. Neste sentido, as beneficiarias destas subvencións, que non poden superar os 15.000 euros por proxecto, son as empresas de management ou de edición fonográfica que traballan coas devanditas bandas e artistas no despegue ou a consolidación das súas carreiras.

Deste xeito, reciben por exemplo este apoio as iniciativas para o lanzamento, entre outros, de Hibernarse, a nova proposta multiformato do dúo Fillas de Cassandra que constará dun EP en formato vinilo, un fanzine, un filme e un concerto de presentación; para a campaña arredor do disco III, de Grande Amore, o proxecto de Nuno Pico convertido agora en trío coas incorporacións de Clara Redondo e mariagrep, e para a gravación, edición e promoción do próximo EP de Sabela, con novos temas de pop electrónico en galego.