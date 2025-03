O Parlamento de Galicia afiánzase como un foco para alumear a arte e a literatu ra galega

O Parlamento de Galicia non só é o forno das leis do país, nos últimos anos afianzou a súa función como foco para alumear a cultura de Galicia. Logrouno ao construír a súa colección de arte contemporánea galega con máis de 300 pezas, ao organizar ou colaborar con exposicións, coa publicación de obras literarias e coa colaboración en distintas iniciativas culturais de entidades ao longo dos anos.

O presidente do Parlamento, Miguel Ángel Santalices; a presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez; o presidente de Galaxia, Antón Vidal, e o artista Raúl Velloso disertaron sobre estes eixos nunha mesa redonda organizada por FARO DE VIGO baixo o título «O compromiso do Parlamento coa cultura galega».

O Museo do Parlamento de Galicia

Neste encontro, moderado pola subdirectora de FARO Irene Bascoy, Miguel Ángel Santalices lembrou que a Cámara –onde deputadas e deputados votan as leis ou controlan e dan conta da actividade do Goberno autonómico– alberga unha especie de museo no que o Parlamento de Galicia expón a mellor colección pública de arte contemporánea galega.

Esta colección foi nutríndose de pezas ao longo dos anos. A meirande parte pode verse nos corredores do edificio se ben o ano anterior organizou varias exposicións por Galicia para amosar unha selección destas obras.

«Dende o Parlamento de Galicia, o seu primeiro presidente, Antonio Rosón, foi o primeiro que comprou obras de arte para a colección pero despois todos os que pasaron déronlle a súa impronta cultural», explicaba Miguel Ángel Santalices.

A visión do Consello da Cultura Galega

A presidenta do Consello da Cultura, Rosario Álvarez, indicou que «é unha colección moi ampla e variada» ademais de constituír «unha representación da cultura galega».

O presidente de Galaxia, Antón Vidal, resaltou que «é unha marabilla de colección que representa o máis importante dos artistas galegos do século XX e que tamén nos representa a nós».

O catálogo está conformado por obras –tanto pintura como escultura e algunha fotografía pero esta terceira modalidade con pouquísimos exemplares– que foron compradas polo Parlamento de Galicia, inda que tamén se poden atopar obras en depósito, outras que foron donadas e outras que resultaron prestadas durante un certo tempo.

Esta explicación realizouna Santalices para indicar que «se desfixeron algúns mitos» ao redor desta colección. Un deles era que a institución pública mercara un número elevado de obras de Quesada. «Na colección, dez cadros son deste artista», aclarou en contra do rumor de que o Parlamento lle adquirira varias ducias. De feito, engadiu: «O resto das obras del que temos son da Fundación Quesada».

Recomendacións para engrosar a colección

Tanto Rosario Álvarez como Antón Vidal e Raúl Belloso aproveitaron para plantexar recomendacións de artistas cuxas obras poderían engrosar a colección.

Ao respecto, a presidenta do Consello da Cultura renunciou a dar nomes específicos. Porén avogou por apostar por creadoras que se atopen máis preto da contemporaneidade. Tamén indicou que se debería apostar máis polas mulleres. Ao respecto, Irene Bascoy –subdirectora de FARO e moderadora da mesa redonda– pousou un dato para a reflexión: das 300 obras da colección do Parlamento, menos de 30 son de mulleres.

Rosario Álvarez tamén se mostrou a favor de que nas vindeiras adquisicións se saia do «canon establecido constituído pola pintura e a escultura», en relación isto último coa necesidade de incorporar pezas noutros soportes.

O presidente de Galaxia concordou en que é mester incorporar máis pezas asinadas por mulleres así como abrirse a outros soportes, con especial atención ao dixital. Agregou tamén que sería interesante que a fotografía tivese unha presenza maior.

O futuro da colección do Parlamento de Galicia

Raúl Velloso sinalou que non debería faltar alomenos unha obra de Maruja Mallo inda que tanto este artista como Santalices recoñeceron que o prezo da súa obra no mercado pode ser tan elevado que o Parlamento non poida ter acceso. Belloso tamén aproveitou para soñar con que a colección desta institución pública galega sume tamén cadros de Urbano Lugrís.

A este respecto, Santalices recalcou que nas últimas compras a meirande parte das obras eran de mulleres. Citou pezas de Mónica Alonso, Pamen Pereira ou a viguesa Elena Caicoya.

«Para Galaxia, o Parlamento de Galicia é do máis querido» Antón Vidal — Presidente de Galaxia

Antón Vidal (presidente de Editorial Galaxia). / Marta G. Brea

«Para a Editorial Galaxia, o Parlamento de Galicia é do máis querido. Tamén membros de Galaxia tiveron moita importancia para crear unha figura como o Consello da Cultura. Debo aclarar que Galaxia foi unha acción política cultural, que era o que podían facer eles naquel momento», destacou o presidente da editorial, Antón Vidal.

Como colaboración, lembrou que no ano 1992 editaron ambos unha edición crítica do «Sempre en Galiza» de Castelao. «Foi un fito necesario naquel momento. Este ano deberiamos visitar os nosos fondos porque é un libro para estudosos», sinalou, o que foi atendido polo presidente do Parlamento de Galicia, Santalices, quen resaltou que se trata dun libro de edición moi coidadosa e cara que se entrega como agasallo institucional.

Ao respecto deste volume, lembrou que na entrevista que mantivo co rei de España levoulle un exemplar como agasallo, que o monarca recibiu con especial atención.

Pola súa parte, Vidal resaltou que, resultado da boa sintonía entre Galaxia e o Parlamento, dende o ano 2000, levan ao redor dunhas 20 colaboracións, entre edicións de libros e unha exposición».

«A súa obra permanente representa a todos os galegos » Raúl Velloso — Artista

El pintor Raúl Velloso. / Marta G. Brea

O artista cangués Raúl Velloso sinalou no foro de FARO que «o Parlamento de Galicia quizais sexa o museo con obra permanente no que están representados todos os galegos».

Respecto á comparalo, inda que a menor escala, e sinalar que é como o Museo do Prado galego, Velloso reflexionou que «un pouco sería así polo edificio». Louvou que agora a colección de arte do Parlamento de Galicia reciba o dictame da Real Academia de Belas Artes.

O creador indicou que «no mundo da cultura están a facerse ben as cousas inda que en Vigo non se note como nos gustaría».

Recoñeceu que, nestes momentos, «estamos a vivir unha temporada complicada na arte. Cando se colgaron os primeiros cadros no Parlamento igual en Galicia había uns 1.200 artistas, agora calculamos que hai uns 25.000 tocando todos os paos», en alusión ás especialidades.

Por iso, entendeu que sexa difícil a selección para adquirir novas obras para a colección da devandita institución inda que resaltou que os artistas das catro provincias estean moi ben representados na colección do Pazo do Hórreo (o edificio do Parlamento) que primeiro foi Escola de Veterinaria e despois cuartel militar. A Cámara galega cumpre neste 2025 alí 36 anos.

«No Parlamento, o trato ao Consello sempre foi exquisito» Rosario Álvarez — Presidenta do Consello da Cultura Galega

Rosario Álvarez (presidenta del Consello da Cultura Galega). / Marta G. Brea

A colaboración entre o Consello da Cultura e o Parlamento de Galicia ten sido e segue a ser de matrícula de honra. A propia presidenta do Consello, Rosario Álvarez, destacou na mesa redonda do diario decano que «no Parlamento, o trato ao Consello sempre foi exquisito».

«No momento no que o Consello da Cultura decidiu trasladar algunha proposta ao Parlamento, como unha proposición de lei, sempre foi atendida dunha maneira debida, o que non significa que despois se aprobara», aclarou.

«Cando nós, nunha actuación concreta, reclamamos ao Parlamento que veña a unha actividade nosa ou colabore con nós nun proxecto, eles sempre colaboran», afirmou.

Un exemplo foi cando organizaron unha iniciativa en Melide para celebrar os 500 anos da xuntanza da nobreza galega para reclamar diante de Carlos I de España. «Nós viamos aí unha especie de protoparlamentarismo galego, había que celebralo e pedimos ao presidente do Parlamento que fora e acudiu; e foi un éxito», resaltou Álvarez. «Fixemos un libro precioso que deixou constancia da conmemoración. Galicia naquel momento reivindicaba un papel na nova orde mundial tralos descubrimentos transantlánticos», engadiu.

«Os artistas están sendo moi xenerosos, tamén é un prestixio para eles» Miguel á. santalices — Presidente do Parlamento

Miguel Santalices (presidente del Parlamento). / Marta G. Brea

Unha colección de arte propia onde a negociación é a clave

Lograr unha colección con Quesadas, Leiros, obras de Maside, Antón Patiño, Menchu Lamas, Manuel Paz e Leiro –entre outros– non se logra sen desembolsar unha boa cantidade de diñeiro a non ser que o artista ou os seus herdeiros (en caso de falecido) donen as pezas. O orzamento do Parlamento de Galicia é limitado e, polo tanto, debe adaptarse. Logo como fai para facerse con auténticas xoias, en principio, inalcanzables para el? O presidente da institución, Miguel Ángel Santalices desvelou as claves na mesa redonda de FARO «O compromiso do Parlamento coa cultura galega». Alí, sinalou: «Esta colección foi feita con moito esforzo por parte do Parlamento e con moita xenerosidade por parte dos artistas».

Co gallo de rachar coas críticas que sinalaban oscurantismo na adquisición das obras, ao chegar á presidencia, Santalices púxose como fin lograr a «transparencia». Así, dende o Parlamento, propoñen unha listaxe de posibles creacións que poderían integrar a colección pero son técnicos especializados da Real Academia Galega de Belas Artes os encargados de seleccionar as obras idóneas que poderían ao fin integrala.

«Fan este asesoramento dun xeito altruísta», recalcou para engadir que «estaba iso un pouco desartellado, non pode quedar en mans só do presidente que este decida que cadro ou escultura comprar», aclarou.

Non acaba aí o labor senón que, dende ese punto, comeza unha fase que mesmo podería dar para un capítulo dunha novela ou dunha serie: a negociación co artista. «A Real Academia Galega de Belas Artes non entra no que se lle paga ao artista. Falamos de artistas cun recoñecido prestixio como Leiro, Manolo Paz ou Lamazares... Ao seu valor de cotización o Parlamento non podía chegar e cando me sentei con eles eu dicíalles que só podía chegar ata un punto», indicou Santalices.

Pero ao final intentaban chegar a un acordo, comeza unha negociación da que se encarga o mesmo presidente do Parlamento que deixa claro o peto da institución: «Eu dígolles que nós podemos chegar ata unha determinada cantidade. Con artistas consagrados podes atoparte cunha obra, poñamos por exemplo, valorada en 400.000 euros e, tras un esforzo grande do Parlamento nós só podiamos ofrecer ata 90.000; e aceptaron».

Santalices recoñece que aquí «é un labor conxunto de moita xente. Os artistas están sendo extremadamente xenerosos porque entendo que, para eles, é tamén un prestixio formar parte da colección», ao tempo que subliñou «o compromiso dos artistas co pobo. Aceptan porque saben que o Parlamento é a sede da democracia; non teñen reparo en compartilo con nós e eu iso quero destacalo. Sempre é bo saber que hai xente xenerosa que se compromete co pobo».

Recoñeceu que nos últimos anos tiveron «moita sorte» e incorporaron «obras moi importantes». Porén Santalices ten na súa mente seguir por este carreiro. A súa idea é adquirir algunha obra de Ángela de la Cruz, artista galega afincada en Londres que foi finalista do premio Turner. Tamén lle gustaría conseguir un Fernando Álvarez de Sotomayor.