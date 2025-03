La exitosa serie ‘Daredevil’ renace en Disney+

El título Daredevil: Born again (Disney+) se puede leer como una referencia a una historia emblemática de los tebeos del superhéroe titular, pero también podría estar señalando que Daredevil, la exitosa serie de Netflix, renace. Pero tampoco es que Charlie Cox haya tenido el bastón del abogado ciego en un armario desde 2018, cuando se emitió la tercera y última temporada de aquella: ha dado vida a Matt Murdock en otras seis producciones de Marvel Studios, entre ellas la película Spider-Man: No way home y series como She-Hulk: Abogada Hulka y Echo. Es decir, mucho más a menudo que Rex Smith, solo visto de tal guisa en el telefilme El juicio del increíble Hulk, o Ben Affleck, estrella de una única película sobre el personaje de 2003; en el posterior spinoff Elektra, acabó saltando del montaje.

Al principio de esta secuela, Murdock sufre unos hechos traumáticos que le llevan a dejar atrás su vida paralela como justiciero y concentrarse en su trabajo como abogado. Su nueva convicción empezará a tambalearse con la reaparición de Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio), antiguo (en teoría) tiburón de la mafia que, como nuestro héroe, quiere un nuevo comienzo, en su caso como alcalde de Nueva York. «¿Por qué tengo la sensación de que estás manipulando el sistema?», le dice Murdock a su antiguo enemigo en un incómodo encuentro en un diner. «¿Quizá porque, además de sentidos agudizados, tienes sentido común?», responde el espectador.

En 2023, con algo menos de la mitad de sus episodios ya rodados, Marvel Studios decidió remodelar toda la serie. Según fuentes de The Hollywood Reporter, los guionistas jefe Chris Ord y Matt Corman habían ideado un procedimental legal en el que Cox no aparecía como Daredevil hasta el cuarto episodio. Se dejó marchar sutilmente a los creadores y se liberó a los directores de los episodios todavía por hacer. «En general, una gran parte de la serie sigue siendo la que era y se mantiene el metraje», cuenta la productora Sana Amanat.

«Pero cuando estábamos evaluando el material, nos dimos cuenta de que hacía falta dar intensidad a la propuesta, crear más conflicto, más drama. El material era bueno, algo que quiero agradecer a los antiguos creadores y a nuestros magníficos actores, pero queríamos traer una energía más oscura en la que Dario es especialista». Sanat se refiere a Dario Scardapane, guionista y productor ejecutivo en la brutal The Punisher, cuyo personaje principal y protagonista (Jon Bernthal) deberían aparecer también en Daredevil: Born again antes de un especial propio en Disney+ en 2026. «Cuando llegué y vi lo que tenían, me pareció muy interesante, pero pensé que debíamos conectarlo mucho más con lo anterior a todos los niveles», dice el showrunner definitivo. «Ahora, en los primeros 15 minutos, tienes todo el contexto que necesitas para entender la serie. De modo que puedes disfrutarla por igual si eres un superfán o si eres completamente nuevo en el mundo de Daredevil».

En su salto de Netflix a Disney+, el universo de Daredevil no ha perdido violencia ni capacidad de turbación. Ya en los primeros 15 minutos vemos imágenes que cuesta dejar de ver en nuestra cabeza. Scardapane: «Estaba esperando a que en algún momento alguien de Disney me dijera: ‘Oye, mira…’. Y nunca llegó a suceder. De veras, me impresionó que no trataran de pararnos los pies, dado lo desagradable que se acaba volviendo todo [ríe, mientras Sanat lo confirma asintiendo]. Dicho esto, la violencia es algo que nos tomamos en serio. Queremos que tenga un propósito y cuente la historia, como ya sucedía en la primera serie dedicada a este personaje».