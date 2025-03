A fanfarria con selo galego de De Ninghures lanza novo disco

O Olimpo musical galego conta cuns novos deuses: De Ninghures. A banda de fanfarria galega abraiou co primeiro álbum; revolucionou o galiñeiro co single «Morena» e agora aposta por un segundo disco, «Feira», que é un agasallo para os oídos e o corazón. Esta noite, en Compostela, actúan na Capitol con todas as entradas vendidas. Atentas e atentos haberá que estar para as datas polo resto do país. O seu gaiteiro, Adrián Méndez, debulla connosco o disco, producido por Juan de Dios.

Como primeira peneirada, a cuestión obrigada: de onde sae o nome de «Feira». «Ao principio non tiñamos clara nin como se ía chamar nin a dirección que ía ter todo. Foi xurdindo. As fotos decidimos sacalas na Feira de Santos de Monterroso (Lugo) polo que nos propuxo a directora de arte, Melnia Freire, e a medida que ían avanzando os temas do disco sempre ía aparecendo a palabra feira con expresións como ‘isto é unha feira’. O que queremos é poñer en valor esas feiras que se están perdendo», responde.

Por suposto, a continuación, a pregunta é acerca da portada, con todos os membros do grupo, sete, rodeados de comida e utensilios. «Ao principio, pensamos centrar o disco nas foliadas. Queriamos darlle outro toque e as feiras tamén representan Galicia. A de Monterroso foi espectacular, había de todo alí. Arancha Brandón fíxonos unhas fotos increíbles. Realmente a foto da portada é nun posto da feira. Ao lado, habilitáronnos unha zona e por detrás vese carne e outras cousas», sinala.

Xa no que se refere ás cancións, «Aquí» –con sonoridade que pode lembrar aos Balcáns– foi a elixida para abrir o disco. Nela, fan referencia a que o primeiro momento é o de máis tensión e alternan na letra unha parte máis contemporánea con outra tradicional. «Este tema mestura letras propios con lírica tradicional dos cancioneiros. Fai referencia ao primeiro disco, por iso se chama ‘Aquí’. É un acto de chamada para que a xente se una a nós, que se una á feira. Esa canción foi feita canda ‘Morena’», sinala Adrián.

O disco vai ofrecendo sons tamén con reminiscencias arabescas como unha viaxe sonora polo mundo pero sempre coas ganas de festa, de bailar, co comando galego. Así, «Corazón alionado» ofrece unha melodía portuguesa dun gaiteiro de Miranda. «Cambiámoslle o modo para que sone máis antiga, se cadra máis árabe como dis ti. O que procuramos son culturas que nos apaixoan moito. Dalgunha maneira, intentamos introducir toda a tradición, non só a galega. Trátase de mirar non só o celta senón ás músicas do Mediterráneo», explica o músico de De Ninghures.

Nunha chiscadela a Portugal e Brasil bautizaron como «Poço» unha melodía dos Ancares (Poso) na que nos poñen na tesitura de ir a unha foliada e atoparnos coa frustración de dar cun grupo de bailaríns pros que sacan uns puntos imposibles que che tiran para atrás. «Si, hai xente que saca uns puntos moi raros. Calquera se pode identificar con esta realidade. A canción di que quere ir a unha foliada bailar. Facemos referencia a esa xente que bota uns puntos raros. Algunha vez teñen que relaxar...», comenta entre risos sen ánimo de maldade.

En canto á declaración do Ben de Interese Cultural (BIC) para o tradi galego, Adrián aclara que fala a título persoal. El, que dá aulas de baile galego, di que se ben non se opón á declaración hai que entender que «patrimonializaría o baile tradicional galego. É un tema complicado. O que se puxo no borrador ten luces pero tamén algunha sombra. Hai que ter coidado porque está moi vivo. Hai que protexelo pero non poñelo nunha vitrina. Temos a sorte de que está vivo e palpable. Vas a un festival que anos atrás era inde e agora sempre hai un grupo galego que che vai tocar repertorio incluso de muiñeiras e xotas».

Respecto do concerto desta noite na Capitol, desvela que acudirán dous membros de Berrogüetto, Anxo Pintos e Guillerme Fernández, «o que nos fai especial ilusión porque é un grupo que admiramos» se ben non agocha que Fuxan os Ventos tamén son referentes. De feito, algúns dos De Ninghures son fillos de músicos da histórica banda galega.

En canto a «Morena», o seu hit de melodías máis urbanas, recoñece que «foi o antes e despois de De Ningures. Igual é unha canción que nos perseguirá toda a vida. Escóitase electrónica pero só ten un baixo eléctrico, o resto son todos os nosos instrumentos. A raíz dese tema, veu este disco. Todo o que sona no disco levámolo ao directo e tocámolo nós».

Por último, a súa versión de «A burriña» chama a atención pola homenaxe aos corridos mexicanos pero traídos a Galicia; mentres que no peche do disco botan man de arquivos para a Muiñeira Instrumental do Medio de Florencio López, o Cego dos Vilares, tío avó de Xoel López que presta o seu toque de guitarra. Engade que este álbum «é un canto á amizade. Este disco tira á alegría» para engadir: «O galego diferéncianos do resto e por iso temos a riqueza cultural e musical que temos».