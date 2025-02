«A saúde mental é o gran problema da nosa sociedade»

O seu nome naceu dun tema de Terbutalina. «Na época da universidade como tocaba a guitarra, sempre tocaba ‘Filloa’ dese grupo e así quedei como o filloas», explica unha persoa que desde os sete anos namorou da música ao ingresar na escola da Banda de Música de Coruxo. Agora, xa vai polo seu terceiro álbum. Para un vídeo do disco, disfrazouse de astronauta por Compostela. «Pasei moita vergonza pero é unha anécdota que me queda para toda a vida. Era agosto e pasei unha calor que flipas», comenta entre risos. O traxe fixéronllo exprofeso para a peza, rosa e con pegatinas de Hello Kitty.

-Fáleme da temática variada e do título.

-O título vén dos evas, os robots do videoxogo Evangelion. «Súbete ao eva» é asume as túas responsabilidades. Na primeira parte do EP, hai remixes de cancións máis antigas; pero na segunda parte hai reivindicación como o orgullo friki con referencias a videoxogos, películas e anime. Iso é o fío condutor e vese nas portadas dos singles que fomos sacando e que asina unha artista de Coruxo chamada Uxía Neniña e dos vídeos. En «22 minutos», puxen o traxe espacial; «despawn» fai referencia a «O gran Lebowsky» e por iso amosa o personaxe do fracasado da película vestido de bata. Filloas presenta a dualidade de letras tristes e música alegre.

-Lembra moito o universo dos videoxogos e da creación xapo.

-Total. Hai unha referencia a «Evangelion», a un dos animes máis virais.

-Inda que tes un son propio, por veces lembra a Marshmello.

-Pode ser porque me estou enfocando no xénero hiperpop que na península fan Rojuu ou Orlslok, que teñen un son moi concreto. É como coller a electrónica supercomercial e poñerlle voces cargadísimas de autoune e efectos por riba.

-Botas man do autotune ou é son de gorxa natural natural?

-Eu son team autotune a tope. Pola miña formación, o de afinar dáseme ben pero unha axuda sempre vén guai. O autotune é unha ferramenta porque cambia o timbre da voz cara un máis robótico. Ten finalidade artística.

Filloas, nunha foto promocional polo novo disco "Súbete ao EVA". / David O Silva

-En «22 minutos» amosa preocupación ao sinalar que non sabe canto vai durar como músico.

-Pode ser que, no principio, cando empecei a escribir as cancións para o disco agromasen esas dúbidas. Pero este verán vimos de facer festivais moi chulos como o Festigal, o Festival da Luz... e vexo que esta electrónica tan alegre gusta á xente que canta as cancións. Agora xa non penso tanto na fin como no camiño. Gustariame tocar moito con este proxecto. Sexa cal sexa a idade da xente nos concertos, compartan ou non o gusto polo anime créase unha comunidade moi bonita nos nosos directos.

-Como é o traballo de composición?

-O proceso compositivo parte da letra dun tema que me estea raiando. Por exemplo, penso que opinión podo ter sobre un tema. A resposta escríboa en prosa cunha lista de ideas que comparto con colegas ou a miña familia. Despois, a iso, doulle forma de canción e penso que sons podo buscar. Investigo moito. A mensaxe de Filloas é moi importante e ten que nacer dunha preocupación. Sempre quero buscar unha resposta a unha pregunta.

-No remix de «Galicia» hai crítica social con retranca. Sinala «non quero ser galego para facer chistes sobre marcos» ou «nunca voto aos que gobernan».

-No directo, é o momento grandioso do concerto pero non buscaba a crítica social. É reivindicativa pero non foi algo buscado. É un proxecto moi persoal no que falo da miña xeración. Falo da precariedade laboral, a saúde mental entre a xente nova...

-Fálase moito da saúde mental pero as listas de espera para a consulta son moi longas.

-É o gran problema da nosa sociedade e vexo que a forma de actuar é curtopracista. Non pensan en axudar con terapia. É máis fácil que che dean unha receita para un fármaco que unha cita psicolóxic a.