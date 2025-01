Alnatas completa la apuesta celeste

El Celta Femxa Zorka ha completado la plantilla con la que peleará por la permanencia en la Liga F en las doce jornadas que restan. Tras apuntalar su juego interior con el fichaje de la canadiense Quinn Urbaniak-Dornstauder, la dirección deportiva potencia ahora el perímetro con la francesa Naomie Alnatas.

Dornstauder ya se estrenó felizmente el pasado domingo, en Navia, ante el Estudiantes. Sus 14 puntos y 5 rebotes contribuyeron a una victoria vital (80-71). Hace tiempo que el Celta no tenía una pívot de sus características, de gran envergadura, intimidadora en defensa y capaz de jugar de espaldas en ataque. Cualidades que la nigeriana Blessing Ejiofor, cortada en diciembre, no aportó. «Nos va a dar ese punto físico, de rebote defensivo, que tanto hemos echado de menos, y nos aporta un referente en la pintura», analiza la entrenadora celeste, Cristina Cantero. «En el primer partido nos ayudó bastante. Sumó la adrenalina del primer día y quizá ahora le cueste más, pero es una pieza que nos hacía falta».

En Navia, disfrutando del triunfo desde la banda, estaba ya Alnatas. La gala llevaba algunos días entrenándose con el equipo. Las últimas pruebas han aconsejado su contratación, anunciada ayer. No se dudaba de su calidad, sino de su estado físico. Alnatas, de 27 años y 170 centímetros, formada en Oklahoma St. University, ya conoce la Liga F. Militó la pasada temporada en el Gran Canaria, con buenos promedios: 29 minutos, 10’1 puntos, 3’1 rebotes y 2’4 asistencias. Al Celta, en sus dos enfrentamientos, le había anotado 13 y 14 puntos. «Es una jugadora que tuvimos ya en el radar en verano», revela el director deportivo, Carlos Colinas. «Por un problema de tobillo, decidió no jugar la primera parte de la temporada, recuperarse y aparecer ahora en el mercado. No lo dudamos».

Colinas ve en Alnatas «características diferentes a las jugadoras exteriores que tenemos. Es una jugadora joven, pequeña, físicamente potente, de buenas piernas en velocidad y verticalidad, con uno contra uno en ataque y también en defensa. No es una gran anotadora, pero tiene rango de tiro largo, de 3 puntos, juega bien el pick and roll y es buena pasadora interior».

La gala alivia la dependencia de Tadic en el manejo y quita presión a Lucía Gutiérrez. «Puede combinar su presencia en pista con otra base. Es algo que valoramos mucho», resalta Colinas. «Puede dar más posibilidades al juego colectivo y mejores lecturas. Ya vivió situaciones al límite en Canarias, estando mucho tiempo en pista y tomando decisiones».

Incluida en la expedición a Zaragoza, hoy mismo podría debutar. «No está físicamente como Dornstauder, que venía de jugar. Espero que nos pueda ayudar unos minutillos, pero no es la prioridad», establece Cantero.

HORA: 20:00 (hoy). PABELLÓN: Príncipe Felipe.

Una plaza casi inexpugnable

No favorece el calendario que el Celta encadene dos victorias. El Casademont se proclama heredero de aquel Banco Zaragozano que conquistó la Copa en 1990 o de aquel Mann Filter subcampeón liguero en 2005. El baloncesto femenino maño, sujeto a vaivenes pero siempre presto a resucitar, disfruta de otra época dorada desde 2020, cuando el Zaragoza asimiló al Stadium Casablanca como sección. El Casademont tutea desde entonces a Valencia, Girona o Salamanca. Su propio título de Copa, en 2023, lo refrenda.

En la actual Liga F figura cuarto con 12 victorias y 6 derrotas. Las aragonesas cimentan su fuerza en el Príncipe Felipe. Sólo el Girona (66-82) las ha vencido en su casa. Allí han caído Valencia (79-52) y Salamanca (72-64). Cierto que adversarios de menor fuste, como el Ferrol (73-72), las amenazaron. Y que el Celta ya bordeó la sorpresa en Navia (77-78). El Casademont recibe a las célticas tres días después de haber perdido en Praga (72-66) en la clausura de la fase de grupos de la Euroliga. Si asusta su potencial, esperanza su posible desgaste.

No espera Cristina –duelo de Cantero con Carlos en los banquillos– ninguna facilidad. «Es un pabellón con buen ambiente. Están metiendo 4.000 0 5.000 personas. Ellas en casa están siendo fortísimas. Es un equipo muy físico, sobre todo sus exteriores. Intentaremos estar muy activas, con muchos contactos, y ser agresivas para igualar ese nivel».«Tanto Mariona Ortiz como Laia Flores llevan muy bien el ritmo», comenta de las bases locales. «Mariona aporta esa veteranía que le permite encontrar los puntos débiles del rival. No debemos dejar que controlen el partido». Cristina apunta al rebote defensivo y a las pérdidas: «No nos podemos permitir regalos ante un rival así, con tantísimo talento y experiencia, si queremos llegar al último cuarto con opciones».