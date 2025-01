Ana Rosa y Jorge Javier pierden audiencia en las tardes de Telecinco

Las tardes de Telecinco no levantan cabeza en lo que a audiencia se refiere. Desde que la cadena decidió cancelar ‘Sálvame’ no da con un formato que atraiga al espectador. Primero fue ‘Viva la vida’, que se canceló a los meses de su estreno, pero la cosa no mejora.

Ni Ana Rosa ni Jorge Javier Vázquez consiguen mejorar las malas cifras de audiencia que llevan meses cosechando. ‘TardeAR’ no deja de perder espectadores y este lunes ha llegado a mínimo histórico: se ha quedado en un 7,7% de cuota de pantalla y 694.000 seguidores.

‘El Diario de Jorge’ no está pasando por un momento mejor. De hecho, el catalán ha replicado las mismas cifras que Ana Rosa Quintana.

Unos datos preocupantes que afectan también a ‘Reacción en cadena’. El programa no levanta cabeza desde la salida de los Mozos de Arousa.