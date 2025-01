«Componer pensando en TikTok es como escribir para tazas de desayuno»

¿«Elige tu propia aventura» es un disco pensado para abrir una nueva etapa en la carrera de Carolina Durante?

Martín: Lo de que abre una nueva etapa es algo que se ha dicho bastante, pero nosotros desde dentro no vivimos tanto esa sensación. Al hacerlo, sí había una voluntad de probar cosas nuevas, de jugar con instrumentaciones diferentes y de dejar las composiciones más abiertas para luego hacer un trabajo de producción. Esa ambición sí existía. Pero no lo vemos como algo muy diferente de lo que habíamos hecho antes.

Diego: La pretensión siempre es hacer algo mejor que lo anterior y no quedarnos estancados, pero no siento que pensáramos el disco de una manera muy diferente a como pensamos el segundo, por ejemplo.

Que les haya salido un disco con unas letras más serias y tristes, ¿responde al estado de ánimo que atravesaban en el momento de hacerlas?

Diego: Hombre, sí, cien por cien. Escribes estas canciones cuando estás en la puta mierda. Luego, cuando ya teníamos bastante bulto de lo que iba a ser el disco, vino un día Mario y me dijo: «Tío, esto está muy pesado a nivel sentimental, escribe algo más ligero». Y entonces ahí escribí «Misil» y «Tomé café» y fue como traer un poquito de luz.

Martín: El core de las canciones sí es más emocional que el de los otros discos, y luego hemos hecho un trabajo de intentar vestirlo con algo más ligero. También está bien hacer canciones de risa, ¿eh? Pero aquí hay más emoción y creo que eso es algo bueno.

Se repite mucho la palabra ‘suicidio’.

Mario: En general, el recurso literario más presente en la historia de Carolina Durante siempre es la hipérbole. Entonces...

Diego: Que no me apetece suicidarme, vaya.

Martín: De todas formas, la muerte siempre ha estado presente en nuestras canciones, desde Necromántico [su primer epé, de 2017]. Diego tiene mucha tirada a utilizar eso, porque es una imagen muy potente.

Ya han dejado de ser los herederos de Los Nikis, ¿no?

Diego: Bueno, es que cuando alguna vez nos han comparado con esos grupos de los 80, como Los Nikis o Siniestro Total, siempre veíamos que en las letras había una diferencia muy grande. Joaquín [Rodríguez, de Los Nikis] jamás escribiría una canción como «Elige tu propia aventura», ni a tiros. Aquí se nota que, a nivel lírico, nuestros referentes son grupos más pop, como Los Planetas.

¿Qué les viene a la cabeza cuando se dice que este disco es su «Una semana en el motor de un autobús»? ¿Le ven sentido a la comparación en términos de importancia generacional?

Diego: ¡Buf! Ojalá «Elige»... llegue a suponer para alguien lo que supuso ese disco de Los Planetas para mí. Ojalá, de verdad. Pero que se diga eso me parece más una respuesta a las ganas que tiene la gente de que vuelva a haber un álbum de ese nivel. Y cuando salga ese álbum, aún tendrá que pasar un tiempo antes de que se pueda decir si ha sido tan importante.

Martín: De todos modos, eso tendrá que decirlo la gente joven que no sabe qué pasó con «Una semana en el motor del autobús» y que ahora de repente escucha este disco y ve ahí algo que a lo mejor les remueve y acaba siendo importante en sus vidas. Que lo diga un crítico pureta... bueno, él puede tener cierta perspectiva y a lo mejor huele algo, pero para él este no va a ser un disco de descubrimiento, no lo va a vivir así.

Diego: Pero que lo digan los puretas también es acojonante, ¿eh? A mí otras cosas que se digan me la sudan, pero cuando se dice esto, buá, es de las pocas cosas que de verdad me da vértigo.

¿Barcelona ha sido una fuente de inspiración en este disco?

Diego: A ver, es que a la que metes el nombre de una ciudad en una canción parece que lo impregna todo, tiene un efecto potente. En el disco esta vez no se dice la palabra Madrid y sí sale Barcelona. Y el videoclip de «Misil», que para mí es el más bonito de los que hemos hecho, refleja bien lo que es salir una noche por Barcelona. O al menos eso es lo que me dicen.

Martín: Pero aparte de eso, no sé en qué más puede notarse lo de Barcelona. ¿Lo dices a nivel musical? ¿No te suena tan madraca como los anteriores?

Me suena menos lololo.

Diego: Me voy a tirar un triple como la copa de un pino: yo siento que en Madrid hay una cosa como más directa, más en tu cara, y en este disco hay más aire, más... Barcelona. Bueno, va, me voy a callar la puta boca [risas].

Lo de tener una colaboración de Rosalía y no darle apenas bombo, ¿ha sido por algún problema entre discográficas o algo así?

Martín: Qué va, no hay ningún problema con eso.

Diego: Mira, al final esto es un favor que nos hace Rosalía, que nos tiende la mano. Y si Rosalía nos tiende la mano no vamos a cogerle el brazo. Ella está en un momento de preparar su disco y de buscar un poco de calma. La calma antes de la tormenta. Por otra parte, pensamos que el hecho de que cante en nuestro disco ya es la hostia, estamos muy contentos, pero tampoco queremos darle todo el foco a eso porque existe el peligro de que se coma al resto del disco.

Hacer colaboraciones como forma de promoción es algo que está a la orden del día.

Martín: Sí, pero nosotros no le vemos mucho sentido. Si en un momento del proceso creativo pensamos que, por ejemplo, a una canción le puede ir bien una voz femenina, pues nos lo planteamos. Pero ir sacando cosas solo para hacer ruido y estar en redes o no sé qué, pues no entramos ahí. A nosotros nos gusta hacer discos.

¿No les condicionan las nuevas maneras de escuchar música? El algoritmo, las recetas para hacer que una canción triunfe en TikTok...

Diego: Eso es basura. El músico que hace canciones pensando en Tik Tok es como el escritor que se dedica a hacer frases para tazas de desayuno. Es como esa tendencia de sacar solo singles llevada al extremo: pensar solo en estribillos que puedan pegarse. Para mí es inconcebible. Lo nuestro no es una broma, ¿sabes?

Martín: Si hacemos música es porque hay un momento originario en el que nos damos cuenta de que nos gusta la música y nos gusta juntarnos para hacerla. Y me parece un puto privilegio que haya peña que quiera pagar dinero de sus ahorros para venir a nuestros conciertos y comprar nuestros discos. Pero dejar de hacer lo que nos gusta para gustar a más gente, ¿en qué nos convierte? En unos tíos que hacen jingles por encargo. Yo quiero hacer música, no jingles.

El 16 de enero empiezan la gira de presentación de Elige tu propia aventura. ¿Han preparado algo especial, a la altura de la ambición que refleja el disco?

Diego: ¿Has oído hablar del medio tiempo de la Super Bowl? [risas]

Martín: La verdad es que en la preparación de esta gira hay un nivel de exigencia alto. Habrá sorpresas, sí. Llevamos todo el puto año comiéndonos la cabeza con esto.