Al jarrón de agua fría que supuso el veto a la pesca de fondo para 87 áreas del Atlántico Norte, catalogadas como “ecosistemas marinos vulnerables”, se impuso con el paso de los días una Galicia tenaz, que supo defender en España una postura que ayer se materializó –al fin– en el recurso presentado por el Gobierno central a la discutida medida que impulsó la Comisión Europea (CE). In extremis, a cinco días de cumplirse dos meses de la publicación del reglamento de ejecución, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que dirige Luis Planas formalizaba el procedimiento, remitiéndose al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para impedir que el impacto –que se nota a las puertas de una campaña tan importante como Navidad– sea irreversible. Desde la comunidad gallega, expectante por el desarrollo de los acontecimientos, el sector del mar urgió este lunes revertir “lo antes posible” una prohibición que –por concepto y forma– afecta “a todas” las artes.

En el seno la última edición de Diálogos con FARO –organizada en la sede del diario, moderada por el periodista Adrián Amoedo y en la que participaron la conselleira do Mar, Rosa Quintana; el presidente de la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI), Javier Touza; el director del Centro Oceanográfico de Vigo (IEO), Pablo Carrera; y la gerente de la Fundación - Centro de Innovación de Estudios Jurídicos Marítimos y Pesqueros (MarInnLeg), Annina Bürgin– se dejó claro al Ejecutivo de Pedro Sánchez que el tiempo apremia y, ante las previsiones de que la resolución del recurso se extienda a lo largo del mismo, se pidió al Estado que solicite la suspensión “inmediata” de la aplicación de la norma por los graves perjuicios económicos y sociales que está generando.

Así se pronunció Rosa Quintana, quien destacó que la norma impulsada por la CE “no es un veto a la pesca de fondo, sino a toda la actividad pesquera”. A ojos de la conselleira, el recurso era necesario para que la Comisión “vea que hay cosas que tienen que tener un límite” y espera que Bruselas tome nota para que el procedimiento se resuelva “lo más rápido posible”.

“El Ministerio (de Agricultura, Pesca y Alimentación) ahora, una vez presentado este recurso, tiene tiempo también para valorar la posible presentación de una suspensión temporal. Y esperemos que lo haga”, añadió la responsable gallega de Mar, que también dejó claro que la CE se ha encasillado en su decisión “sin tener bien claro hacia quién está dirigiéndose”.

“Cuesta entender el por qué se toman estas decisiones”, lamentó, volviendo a referirse a los plazos para evidenciar que en estos casi dos meses desde la publicación del reglamento de ejecución se ha perdido un tiempo “más que precioso” y subrayando el esfuerzo de la toda flota gallega por adaptarse siempre a las directrices comunitarias. “Mejoramos la selectividad de las artes, mejoramos toda la parte tecnológica para identificar el tamaño de las capturas... Fuimos capaces de recuperar el estado biológico de la mayor parte de los recursos sobre los que estamos trabajando. Merecemos un voto de confianza”, dijo Quintana.

En línea con la conselleira, Javier Touza también reclamó que es necesario revertir esta situación “lo antes posible” porque las consecuencias desde el punto de vista económico “son palpables”. El presidente de ARVI indicó además que el sector considera que la decisión que ha tomado la Comisión “ha sido absolutamente arbitraria y que los mecanismos de buena gobernanza no se han respetado”, y dijo que el recurso presentado por el Gobierno central “está incompleto si no se solicita con carácter inmediato o va unido a la petición de suspensión en la aplicación de la norma”. “Si no ponemos freno cuanto antes a esta situación, cuando se resuelva –aun poniéndonos que se resuelva favorablemente para nuestros barcos– igual es demasiado tarde”, valoró.

De igual modo, Pablo Carrera coincidió con Quintana y Touza al señalar que es “excesivo” desde el punto de vista biológico penalizar a todas las artes “por unos ecosistemas sobre los cuales hay alguna información que sí que podría dar lugar a crear algunas zonas de reserva”. Y es qué, como resaltó, “el veto no es a la pesca de fondo, es a la pesca, que es más grave”. “No solo afecta a la pesca de arrastre, sino a todo arte que se extienda en los ecosistemas que ellos (dijo por la CE) consideran que son vulnerables. Estamos hablando ya de otra dimensión”, sentenció el director del Centro Oceanográfico de Vigo (IEO) a este respecto.

Annina Bürgin, gerente de la Fundación-Centro de Innovación de Estudios Jurídicos Marítimos y Pesqueros (MarInnLeg), destacó por su parte la importancia de presentar el recurso al veto a la pesca de fondo, y especialmente que lo hagan distintos actores, apuntando que “el Estado es el demandante privilegiado” y reconociendo que la solución tardará más de lo deseado pese a que todo prospere: “Si se admite el recurso va a durar un tiempo hasta que tengamos una sentencia” , aseguró la experta legal, comentando que “llevar el asunto a los tribunales es el último recurso”. “No es una solución rápida, pero sí que es importante”.

MEDIDAS "ESTÉTICAMENTE BONITAS" DIRIGIDAS A LA OPINIÓN PÚBLICA Según comentó la conselleira do Mar, Rosa Quintana, gestionar la pesca es una tarea “complicada”, pero lo que ha hecho en parte la Comisión Europea ha sido “tomar una serie de decisiones que pueden quedar estéticamente bonitas ante determinados sectores de la opinión pública”. “A lo mejor quedas bien, pero realmente estás incumpliendo tu responsabilidad”, matizó, afirmando acto seguido que “no se puede culpar al sector pesquero de todos los males que están sucediendo en los mares y océanos. “Todos somos testigos de que hay otras actividades que están perjudicando también al estado de los recursos y que no tienen nada que ver con la actividad pesquera en sí misma”, añadió.



"Lo que para otras regiones europeas es una tos, para nosotros es una pulmonía" Rosa Quintana - Conselleira do Mar

Uno de los aspectos en los que se centró Rosa Quintana durante su intervención fue en el “problema principal” que padece el sector por “la falta de atractivo de la pesca”. En este contexto, la conselleira do Mar admitió que ha mantenido conversaciones con la Comisión Europea para que la juventud “vea en la actividad pesquera una actividad de futuro”. “Lo que es absurdo es estar pidiéndonos a las administraciones regionales que busquemos la manera de favorecer el relevo generacional si por otra parte todas las decisiones que se adoptan desde Bruselas van contra el ejercicio de esta actividad profesional”, criticó. Acusando la falta de tripulaciones, expuso la preocupación de que la flota –si sobrevive– igual no tiene marineros para faenar: “Lo que para otras regiones europeas es una tos, para nosotros es una pulmonía. Y si se nos va de las manos la gestión de la actividad pesquera, se nos va de las manos también el soporte económico de esta comunidad”.

"La demanda va a continuar y habrá entrada de sustitutivos: productos de otros orígenes" Javier Touza - Presidente de ARVI

Tal como recoge el tratado de la Unión Europea, los sectores primarios (agricultura, ganadería y pesca) son vitales para los Veintisiete por la producción de alimentos. Al respecto, uno de los objetivos que se marca es depender lo menos posible del suministro de alimentos de terceros países, si bien “el 70%” del pescado consumido en los Estados miembro es importado. “El problema es que si debido a esta decisión de la Comisión llega a nuestras lonjas, como estamos viendo, menos merluza, menos rape, menos gallo… Eso va a significar que la demanda va a continuar y habrá entrada de sustitutivos y productos de otros orígenes”, alertó Javier Touza, poniendo de manifiesto que una vez se pierden esos nichos de mercado “es dificilísimo recuperarlos”. Asimismo, el presidente de ARVI recordó que casi estamos en campaña navideña: fechas en las que las empresas confían para “equilibrar” sus cuentas.

“La flota tendrá que trabajar bien para que las ‘choke species’ no perjudiquen su cuota” Pablo Carballo - Director del Centro Oceanográfico de Vigo

Una de las grandes preocupaciones para la flota es cómo afectarán los desplazamientos de los barcos ante la prohibición de pescar en las 87 áreas y si estos movimientos generarán mayor presión en otras zonas. A la pregunta de si ello podría afectar a las cuotas de los pesqueros, habiendo menos que las consumiesen y por ende menos países que necesitasen más cuotas, Pablo Carrera reconoció que las especies de estrangulamiento o choke species (que antes se descartaban hasta que entró en vigor la obligación de desembarco) se lo pueden poner difícil a los buques, si bien dependerá de “la especie objetivo”. “Lo que sí puede pasar, y se ha visto con los principios de estabilidad relativa, es que tengas las choke species... Tendrás que trabajar muy bien para que esas especies en las que no tienes cuota no te perjudiquen en la que tú tienes”, respondió el director del Centro Oceanográfico de Vigo (IEO).

“Es un esfuerzo muy importante interponer el recurso, de análisis y también económico” Annina Bürgin - Gerente de la Fundación MarInnLeg

Annina Bürgin, gerente de la Fundación-Centro de Innovación de Estudios Jurídicos Marítimos y Pesqueros (MarInnLeg), se centró en la seguridad política y económica tras el veto a la pesca de fondo, pero sobre todo en la seguridad jurídica. “Es muy importante la seguridad jurídica, utilizar los elementos que tenemos a nuestra disposición para interponer un recurso y que sea el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea quien interprete el reglamento de ejecución y su vinculación con otros preceptos del derecho comunitario”, explicó en este sentido la experta legal, que entre dichos principios citó el de proporcionalidad –que es un precepto general del derecho comunitario– o el de transparencia, y todos los objetivos de la pesca. En relación a la presentación del recurso, señaló que “es un esfuerzo muy importante interponer el recurso, un esfuerzo de análisis y también un esfuerzo económico.” Del Estado y los demás sectores.

Los tiempos de sostenibilidad

Al largo tiempo que, parece, le espera al recurso al veto a la pesca de fondo presentado por el Gobierno, “de largo recorrido”, se suma el breve tiempo que –a ojos del sector del mar– Bruselas se ha tomado para analizar el impacto de esta prohibición. “En música tenemos ritmo y melodía. La melodía puede ser bonita, pero si no le metes el ritmo que toca es un desastre” , señaló este lunes a modo de metáfora Pablo Carrera. El investigador admitió que la consideración de un ecosistema vulnerable “es compleja en sí” y el problema surge cuando la base de información que se tiene “es parcial”.

“ Hay que tener una base de información bastante importante y, sobre todo, conocer los ciclos de las especies involucradas para saber si la zona tiene la connotación de fragilidad o no”, dijo, y que la decisión de la Comisión Europea no puede provenir “única y exclusivamente” de la información que tiene de la pesca de arrastre. “Tiene que incluir el resto de artes (...) Y necesita una serie histórica”, añadió, algo que ahora investiga la ciencia y para lo que precisamente se necesitan unos plazos adecuados: “No se hace de la noche a la mañana”.

En este sentido, apuntó que “si estamos hablando de proteger zonas que son susceptiblemente interesantes desde el punto de vista biológico, donde había actividad pesquera, es quizá porque la actividad pesquera no ha resultado ser tan dañina”.

"Hay muchas villas de la costa gallega cuyo PIB depende en un 60% de la actividad pesquera"

Annina Bürgin comentó por su parte que uno de los problemas con relación a este reglamento de ejecución son “las consultas que se han hecho, cómo se ha hecho y en qué informes científicos y datos se apoyan”, especialmente si consideramos que en esta lista se incluyen “ecosistemas vulnerables y zonas donde existe la posibilidad de que haya una incertidumbre científica” . “Es muy importante reforzar las bases de datos y las consultas”, afirmó, subrayando que es ahí –en su opinión– donde “ha pecado” la CE por “no incluir a todos los stakeholders (partes interesadas) y apoyarse o pedir informes a, por ejemplo, el Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca”.

Desde ARVI, Javier Touza indicó que antes de adoptar medidas que puedan tener consecuencias importantes para la sociedad “es imprescindible” tener informes para analizarlas desde el punto de vista socioeconómico. Sobre los impactos, dijo que en la comunidad “afectan a elementos claves en la vertebración del territorio”: “Hay muchas villas costeras a lo largo de nuestro litoral que su PIB depende en más de un 60% de la actividad pesquera”.

“El sector pesquero es el primer comprometido en preservar esas zonas marinas vulnerables. Ha sido el primero en contribuir con nuestros científicos a buscar fondos marinos e intentar evitar los daños”, agregó la conselleira do Mar, Rosa Quintana, evidenciando que “tomar medidas de gestión sin evaluar el impacto que esta decisión va a tener en todo el sector puede llevar a equivocarnos”.