La Xunta dio por controlado ayer a mediodía el incendio forestal en el Parque Natural do Xurés, en la parroquia de San Xes de Vilariño, Concello de Lobeira, después de que las llamas calcinaran 560 hectáreas. No obstante, el fuego no da tregua a la comunidad y toma el relevo un nuevo foco en el concello coruñés de Porto do Son. El nuevo frente, originado en la parroquia de Ribasieira a las 22.30 de la noche del viernes, se dio por estabilizado ayer a la tarde con 82 hectáreas calcinadas.

Por otra parte, la Unidad de Investigación de Incendios Forestais de la Consellería do Medio Rural pilló “in fraganti” a una mujer en Amoeiro (Ourense) cuando se desplazaba por el monte con pastillas de encendido y un mechero presuntamente en tentativa de provocar un incendio forestal, según informa la Xunta. Los agentes vigilaban Trasalba al detectar actividad incendiaria y hallaron artefactos incendiarios y pastillas de encendido en los siete fuegos en el área desde el 13 de agosto. La “rápida” actuación de los servicio sde extinción hicieron que a superficie afectada no llegase a una hectárea. La presunta autora ha sido puesta a disposición judicial como investigada.