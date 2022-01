Nigrán vén de ampliar o funcionamento do Centro Municipal de Enfermidades Neurodexenerativas de Panxón a todas as tardes de luns a venres ante a demanda deste servizo público municipal que o Concello creou no 2016 vencellado a súa política ‘Un Nigrán para todos’. Paralelamente, e vinculado a este aumento das sesións, o Concello dotouno, a finais de ano, dun xogo de petanca, outro de chave e outro de ra para que todos os usuarios xoguen os xoves ao aire libre nunha zona adaptada previamente para iso polos operarios municipais.

Segundo explican desde Afaga, empresa concesionaria deste servizo público municipal, este tipo de xogos tradicionais de lanzamento e precisión son especialmente recomendables para os maiores porque favorecen a socialización, a concentración, a motivación, a psicomotricidade e a propia memoria para seguir as normas establecidas. Recentemente quedaron vacantes, polo que as familias interesadas en solicitar praza deberán dirixirse ao departamento de Servizos Sociais do Concello de Nigrán, tendo sempre prioridade os empadroados no municipio.