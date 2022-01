Voluntarios ao servizo da comunidade os 365 días do ano

A Agrupación de Voluntarios de Protección Civil do Concello de Salceda de Caselas vén de facer balance do ano 2021. Un ano de novo marcado pola pandemia da COVID no que ademais de colaborar con todas as accións relacionadas coa pandemia seguiron desempeñando os labores propios deste colectivo.

Formado por 13 persoas, a AVPC rexistrou en 2021 un total de 318 operativos. e no que vai de ano sete. Entre as intervencións máis frecuentes destacan: apoio en concentracións de espectáculos e eventos diversos, prevención de normas COVID, asistencia ás autoridades e ás vítimas en accidentes de tráfico, despexe de vías por árbores ou outros obxectos en temporais, asistencia en incendios urbanos e forestais, primeira resposta en chamadas de emerxencia (112) as 24 horas, eliminación de niños de velutina ou reporte deles ao 012 e precintado de seguridade ante posibles perigos.