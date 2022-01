O alcalde do Concello de Tui, Enrique Cabaleiro, valora moi positivamente a presenza do municipio no principal escaparate do turismo que reflicte o importante traballo que neste sector realiza o municipio. Hai moi poucas localidades que nesta edición de Fitur protagonizaran catro presentacións sobre os recursos e proxectos turísticos, que o rexedor tudense agarda “contribúan á dinamización do sector turístico local, ofrecendo novas oportunidades de emprego e negocio para os nosos cidadáns”.

Ademais de participar nas presentacións dos proxectos “Río Miño, un destino navegable” e “Mulleres do Camiño Portugués”, Tui continuou a protagonizar a actividade no stand de Galicia coa presentación de “Descubriendo las juderías gallegas: Monforte de Lemos, Ribadavia y Tui”. Neste acto os asistentes aproximáronse ao patrimonio xudeu conservado nestas tres localidades así como ao traballo de dinamización e promoción que se realiza a través da Red de Juderías e recibiron as guías editadas sobre cada unha destas cidades. Por útlimo, Tui tamén participou no stand da Red de Juderías de España – Caminos de Sefarad no acto institucional que contou coa presenza de representantes das 21 cidades, no que se presentaron os proxectos futuros desta rede, así como o bosquexo de “Ciudades de Sefarad”, o libro que Red de Juderías editará en 2022, cun percorrido polas cidades que integran a asociación. Este ano o stand da Red de Juderías foi un tapiz virtual, unha ventá ao patrimonio, cultura e historia das cidades da rede mediante un mapa que recolle a localización destas e un código QR para cada unha que dá acceso a unha viaxe virtual dun minuto na que o visitante poderá coñecer o legado xudeu en cada un dos municipios.