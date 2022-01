“Curiosidades”, “Treboada animal”, “A fábrica dos soños”, “Isto é un chiste”… son algunhas das seccións de Radio Treboada. Un proxecto, radio na biblio, do CEIP Plurilingüe As Solanas da Guarda que veñen de retomar este curso logo de varias décadas parado.

A estrea foi xusto antes das vacacións de Nadal e a pasada semana emitían o seu segundo programa, que se prevé sexa quincenal. David Bowie, unha icona da música a nivel mundial coñecido como o Camaleón do rock, o Delgado duque branco ou o Halloween Jack foi o eixo central do último programa feito polo alumnado de 4ª A. Para aqueles que o desexen escoitar está colgado na páxina web do centro, ao igual ca o primeiro e que todos que se vaian facendo, sempre en venres alternos. A estes estudantes iranse incorporando alumnado doutros cursos par afacerse cargo das seccións concretas.

A iniciativa está enmarcada dentro da actividade da biblioteca do colexio, Bibliosolanas. Trátase dunha proposta que colaborará en que o noso alumnado mellore na expresión escrita e oral.

Bibliosolanas

Bibliosolanas comeza a súa andaina ao abeiro do Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares de Galicia (PLAMBE) no ano 2009. A mestra coordinadora, Yolanda Higuero, explica que “son moitos os anos de traballo e de loitar pola presenza en maiúsculas da biblioteca na vida do centro, que actúa coma eixe vertebrador de actividades e proxectos”.

“Ao principio deste curso 21-22 recibimos a boa e gran noticia de pasar a formar parte da comunidade de Bibliotecas do Plan Lía 3 pola nosa traxectoria de traballo. Estamos nestes momentos a piques de comezar a obra de reforma coa dotación da Consellería para as obras de ampliación, o mobiliario e novos fondos. Imos cos novos tempos para que a biblioteca sexa un espazo non só de lectura senón tamén de creatividade (somos parte das Bibliotecas Creativas de Galicia), de robótica, de investigación, de recunchos maker,…onde as familias están invitadas a formar parte”.

Toda a comunidade educativa de Solanas está orgullosa e forma parte dos avances e éxitos da biblioteca.